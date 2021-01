Finalizades es òbres deth campanau dera glèisa de Bossòst

Dejà son finalizades es òbres en campanau romanic dera glèisa dera Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst, catalogada coma Ben Culturau d’Interès Nacionau (BCIN), ena categoria de monument istoric. Pendent dus mesi, s’an amiat a tèrme diuèrsi trabalhs en aguesta glèisa, coma era neteja e apraiament des murs enes cares interior e exterior deth campanau e era façada nòrd; eth grapat des henerècles localizades; era impermeabilizacion deth tram dera cobèrta dera nau (fòrça afectada pes umitats) per miei dera eliminacion de vegetacion, era neteja deth canau de drenatge e eth replaçament e fixacion des lòses; o eth renauiment dera escala e forjats interiors de husta, entre d’autes actuacions.

Aguesta actuacion, qu’a auut un còst de 130.000 euròs, a estat prebotjada peth Conselh Generau d’Aran per miei deth convèni marc entre era Deputacion de Lleida entara restauracion der auviatge arquitectonic aranés. S’a compdat damb ua ajuda per valor de 35.000 euròs per part deth Departament de Cultura dera Generalitat e ua aportacion de mès de 18.000 euròs per part der Ajuntament de Bossòst.