Segon dia de retencions per accedir al Pirineu

El segon dia d'aquest pont del Pilar ha tornat a comportar una gran afluència de visitants al Pirineu, un fet que s'ha traduït en retencions a les principals vies d'accés a la zona. Si dissabte ja hi va haver cues, tant a la C-14, en diversos trams entre Oliana i la Seu d'Urgell, així com a l'N-145, d'accés al Principat d'Andorra, i també a la C-16, entre Berga i Cercs en direcció Cerdanya, aquest diumenge s'han tornat a repetir.

En el cas d'Andorra hi ha hagut fins a 5 quilòmetres de cua a l'N-145 d'entrada per la frontera de la Farga de Moles. A més, aquestes retencions també han continuat a l'interior, amb 4 quilòmetres de trànsit dens a la CG1 a l'entrada de Sant Julià de Lòria en sentit nord.

Des del servei de Mobilitat d'Andorra, també han informat que hi ha hagut trànsit dens a la CG2 a l'entrada de Canillo en sentit sud i també d'entrada per la frontera del Pas de la Casa. Per altra banda, el Servei Català de Trànsit ha indicat que hi ha hagut retencions a la C-14 a Organyà en direcció a la Seu d'Urgell i a la C-16 a Berga, en direcció Túnel del Cadí.