La Fira del Codony en línia rep prop de 2.000 visualitzacions

Aquest dissabte ha tingut lloc la dinovena edició de la Fira del Codony de Tremp. Una edició que finalment, a causa de la situació sanitària, s'ha hagut de dur a terme en format digital exclusivament i que ha comptat amb la participació de professionals i entitats del territori que hi han aportat valor i contingut. La convocatòria s'ha celebrat a l'espai www.firacodonytremp.cat, on el visitant/espectador ha pogut seguir en directe una sèrie d'activitats divulgatives i d'oci centrades en el fruit protagonista de la fira: el codony. Així mateix, la plana ha comptat amb un apartat dedicat als expositors, on apareixen diferents fitxes les dades i ofertes especials dels productors i artesans d'aquesta edició.

Des de l'Ajuntament de Tremp han indicat que el balanç de participació és positiu, amb unes 2.000 visites a la pàgina i un elevat percentatge de rebots a les pàgines d'expositors, especialment a la botiga www.delpallarsacasa.cat, de l'Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic del Pallars Jussà (APAT), que ha col·laborat amb la fira oferint els ports gratuïts a totes les compres superiors a 20 euros. Aquesta promoció es manté fins dissabte vinent, 7 de novembre.

Durant els pròxims dies, a més, encara es podrà recuperar la programació a l'apartat "Fira en directe", descarregar les pistes d'àudio dels dos dj's convidats i consultar la informació general de tots els expositors. A banda, i amb l'objectiu d'incentivar la participació en la Fira del Codony i per dinamitzar el comerç local, l'Ajuntament, amb la col·laboració del CAT i de Ràdio Tremp, ha convocat un concurs d'aparadors. Hi han participat 12 establiments de comerç i serveis i ha guanyat la botiga La Masovera.

Malgrat que per a aquest 2020, la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tremp ja preveia incorporar a la fira un apartat virtual amb l'objectiu de minimitzar els desplaçaments intercomarcals, la nova norma decretada a mitjans de mes va obligar l'organització a replantejar tot el programa. Així, es va apostar per tirar endavant un esdeveniment web que ocupés tota la jornada del dissabte 31 d'octubre. Veient els resultats, des del consistori han indicat que estudiaran combinar aquest format virtual amb el presencial de cara a pròximes edicions.