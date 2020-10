La Fira del Codony també suspèn la part presencial

El covid-19 i les noves mesures dictades per la Generalitat per frenar la seva expansió també s'han endut per davant la Fira del Codony de Tremp. Aquesta s'havia de celebrar el dissabte 31 d'octubre, just el dia després que, si no hi ha canvis, s'haurien d'aixecar les restriccions que, entre altres coses, prohibeixen les fires. Tot i això, des de l'Ajuntament creuen que no és viable mantenir-la, ja que caldria començar a preparar-la uns dies abans, quan la restricció encara seria vigent, i no està garantit que aquestes mesures no s'allarguin.

Per tot plegat, s'ha decidit potenciar la part virtual de la fira, tal com ha explicat la tinent d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tremp, Anna Ritz. "Ja teníem una part virtual programada i ara el que farem serà potenciar-la", ha explicat. En aquest sentit, ha remarcat que "volem mantenir el nostre posicionament dins l'àmbit de les fires, encara que sigui d'una manera nova. Tothom s'està reinventant i nosaltres no podíem ser menys, perquè és una fira que té molts anys, el llistó està alt i volem mantenir-la viva sigui com sigui".

En aquest sentit, s'habilitarà un espai al web de l'Ajuntament, es faran gravacions d'alguns tallers, com ara un d'allioli de codony, i es mirarà d'enllaçar amb les pàgines web dels productors que havien d'exposar a la fira. D'aquesta manera, se'ls vol intentar ajudar a donar sortida a alguns productes que s'elaboren expressament per la fira, com ara la cervesa de codony.

Ritz ha lamentat que "a 15 dies vista ja ho teníem pràcticament tot a punt, però les coses són així i no podem donar-nos per vençuts". El que sí que es mantenen són les activitats del Cordevi que s'havien de fer el cap de setmana de la fira, ja que són totes a l'aire lliure. La que no es podrà fer és la d'aquest cap de setmana, ja que era a l'interior, però es reprogramarà per més endavant.