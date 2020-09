La Fira del Llibre del Pirineu es podrà seguir en línia

Aquest divendres a la tarda començaran a Organyà els actes de la 24a Fira del Llibre del Pirineu, que al llarg de tot dissabte i fins a migdia de diumenge acollirà 17 editorials i llibreries i una trentena d'autors que hi presentaran les seves novetats. Per primera vegada, els actes seran retransmesos en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.

L'edició d'enguany arriba condicionada per les limitacions derivades de la pandèmia del covid-19. Tanmateix, des de l'organització destaquen que ha preparat "un detallat protocol de seguretat sanitària per tal de reduir al mínim el risc de contagi durant la celebració de la fira". Així, s'efectuaran controls permanents d'entrada al recinte firal i es dissenyarà un circuit d'entrada i sortida i un altre d'accés als espais, tots a l'aire lliure, on se celebraran els actes. Els estands estaran situats a una distància mínima de tres metres d'un a l'altre i només podran atendre un màxim de quatre persones alhora. Els visitants hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada i a la sortida de la fira, a l'accés als espais dels actes i també abans i després de fullejar els llibres.

Gairebé tots els actes tindran lloc a la plaça Major, una superfície de 400 metres quadrats amb un aforament màxim de 140 persones, totes assegudes i amb la corresponent distància de seguretat entre elles. L'altre espai d'actes públics serà el carrer Major, on hi haurà els contacontes, amb un aforament màxim de 30 persones, també amb distàncies.

Inaugurarà la Fira, divendres a la tarda, l'exconseller de Cultura Lluís Puig i en farà el parlament d'obertura la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Àngels Blasco. Prèviament, La Sonsoni haurà fet el concert d'obertura i a la nit tornarà a actuar acompanyant l'escriptor Isidre Domenjó, que oferirà Les llegendes més poca-soltes del Pirineu. Les presentacions de llibres, conduïdes per la periodista Noemí Rodríguez, s'han estructurat en tres blocs: el primer dissabte a les 10 del matí; el segon, dissabte a les 4 de la tarda i l'últim, diumenge a les 10 del matí. En total, gairebé trenta autors presentaran els seus últims llibres.

Les homilies modernes d'enguany aniran a càrrec de l'escriptora Irene Solà, autora de l'exitosa novel·la Canto jo i la muntanya balla, que llegirà l' homilia laica, i la teòloga Margarita Bofarull, que farà l'homilia religiosa. Les lectures començaran a les 19.30 h i aniran seguides del lliurament de guardons dels premis literaris Homilies d'Organyà, als quals han corregut enguany 277 originals. El concert de cloenda, diumenge a migdia, estarà protagonitzat per Noè i Marc Ribas, que recuperaran cançons de l'Alt Urgell.