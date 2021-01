França tanca la frontera del Portilhon per amenaça terrorista

La Prefectura de l'Haute Garonne ha decidit tancar el pas fronterer del Portilhon, que uneix Bossòst amb Banhères de Luishon, per amenaça terrorista, concretament per poder concentrar recursos policials a altres passos fronterers més transitats. Tal com ha donat a conèixer el govern regional francès, la mesura ha entrat en vigor aquest dimecres, serà efectiva fins a nova ordre i afecta tant a vehicles com a vianants. Tot i això, el poden seguir utilitzant vehicles d'emergència, sanitaris o de manteniment de la via.

Tot i les limitacions a la mobilitat derivades de la lluita contra el coronavirus, el pas d'un territori a l'altre segueix obert, en aquest cas per la frontera del Pont de Rei que, de fet, és la més utilitzada. En aquest cas, però, la policia francesa hi ha establert uns majors controls, fruit d'aquesta amenaça terrorista. Uns controls que també s'han accentuat a altres passos fronterers entre França i els seus estats veïns.

En declaracions a l'ACN, l'alcalde de Bossòst, Amador Marquès, ha explicat que dimarts van rebre una comunicació de la Prefectura de l'Haute Garonne informant en aquest sentit. Marquès ha indicat que no hi ha previsió de reobertura, i espera que la situació es normalitzi com més aviat millor. Tot i així, ha remarcat que en aquest punt ja hi havia una "reducció dràstica de la mobilitat" pel covid-19 i les restriccions imposades.