França redueix dràsticament els cartrons de tabac que es poden entrar des d'Espanya

L'Assemblea Nacional Francesa ha aprovat aquesta setmana reduir dràsticament el nombre de cigarretes que es poden entrar al país des dels estats veïns, entre ells Espanya. Així doncs, es passarà dels quatre cartrons actuals a un sol cartró, o el que és el mateix, a 200 cigarretes.

A l'Alt Pirineu i Aran, la mesura afectarà especialment els estancs de determinades poblacions del baix Aran, com Les o Bossòst, on molts comerços viuen dels visitants gals que creuen la frontera; així com algunes viles de Cerdanya com Puigcerdà o Llívia, que a banda de visitants també abasteixen de forma quotidiana als veïns de l'Alta Cerdanya, a l'altra banda de la frontera. La mesura, en canvi, no afectarà Andorra, i el límit màxim seguirà estant en un cartró i mig, és a dir 300 cigarretes.

El govern francès ha apuntat que la mesura es pren d'una banda per una qüestió de salut pública i, de l'altra, perquè els estanquers de les zones frontereres no es vegin tan perjudicats per les compres que feien fins ara els francesos als països veïns on el tabac és més barat. Cal tenir en compte que a França un paquet de tabac costa pràcticament el doble que a Espanya.