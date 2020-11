Frena la millora epidemiològica a l'Alt Pirineu i Aran

La millora epidemiològica registrada els últims dies a l'Alt Pirineu i Aran sembla que frena. Tot i que en zones amb baixa densitat de població uns pocs casos poden fer pujar molt ràpidament els indicadors de risc, la tendència a la millora s'ha estroncat i en algunes comarques empitjora. Segons les dades ofertes per Salut, al conjunt de la regió sanitària, el risc ha pujat les últimes 24 hores de 418 a 449 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha passat de 0,85 a 0,92. Recordem que per tal que la malaltia reculi cal que aquesta taxa es mantingui de forma sostinguda per sota d'1 i vagi baixant. Pel que fa al nombre de nous positius, en les últimes 24 hores se n'han notificat 32 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 2.032.

Tot plegat es deu a l'empitjorament dels índexs en alguns territoris, com ara l' Aran, on en molt pocs dies s'ha disparat l'Rt. D'estar clarament per sota d'1 ha passat a fregar el 2, ja que en les últimes hores s'ha enfilat fins a 1,96. El risc, mentrestant, ha crescut de 431 a 583. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.

La situació també empitjora al Pallars Jussà, que després de força dies amb l'Rt per sota d'1, ha vist com en les últimes hores aquesta passava de 0,91 a 1,07. El risc, mentrestant, ha crescut de 181 a 185. L'altra comarca amb l'Rt per sobre d'1 és Cerdanya, tot i que en aquest cas en les últimes hores ha baixat, passant d'1,29 a 1,19. Per contra, el que ha crescut ha estat el risc, que ha passat de 714 a 746.

Al Pallars Sobirà, el risc segueix sent molt alt, però va baixant i en les últimes hores ha passat de 746 a 688. Pel que fa a l'Rt, es manté igual, en 0,89. Segons Salut, 7 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19. A l' Alt Urgell, mentrestant, han crescut tant el risc (de 465 a 543) com l'Rt, que tot i que es manté per sota d'1, passa de 0,69 a 0,86. Ara mateix hi ha 13 persones ingressades al Sant Hospital de la Seu d'Urgell per covid-19.

Finalment, l' Alta Ribagorça es manté en situació de risc baix (25) i amb l'Rt força per sota d'1 (0,29), tot i que les dades ofertes aquest dissabte per Salut no han registrat encara els cinc casos positius detectats aquest divendres a la tarda-vespre al Pont de Suert. Uns casos que, tenint en compte la baixa densitat de població de la comarca, amb tota probabilitat faran créixer els índexs de cara a diumenge. Segons ha explicat l' Ajuntament del Pont de Suert, tots cinc casos presenten símptomes lleus i es troben en aïllament domiciliari.