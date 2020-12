La Fundació Miranda es veu obligada deixar la finca de Coll de Nargó on tenia 45 cavalls recuperats

La Fundació Miranda, que treballa amb cavalls recuperats, s'ha vist obligada a deixar la finca que tenia arrendada des de fa un any a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, per falta de recursos econòmics. La situació sanitària actual ha impedit a l'entitat organitzar les diverses activitats que serveixen per obtenir finançament, amb la qual cosa han decidit traslladar els 45 animals que hi havia en aquest emplaçament fins al Pla de l'Orri, al Berguedà, i al Parc del Garraf. De fet, fins aquest segon lloc s'està fent una transhumància a peu amb els darrers deu exemplars que hi quedaven. L'organització espera poder tornar a la localitat alturgellenca, per la bona acollida i perquè consideren que és una bona porta d'entrada al projecte que tenen al Boumort.

La transhumància amb els deu cavalls va sortir el dijous 10 de desembre de Coll de Nargó i està previst que el dijous dia 17 a la nit arribi a Olivella, al Parc del Garraf. Hi participen quatre voluntàries de la fundació, que caminen una mitjana de vuit hores al dia.

La presidenta de la Fundació Miranda, Rosa Galindo, ha explicat que la transhumància ha estat organitzada amb quinze dies, mentre en condicions normals la logística es pot allargar durant mesos. Es tracta d'una nova ruta d'uns 200 quilòmetres que la fundació està "creant i recuperant", i que en les dues últimes etapes recorrerà part del Camí Ramader de Marina, que la fundació va ajudar a recuperar "després de 70 anys de silenci".

Després de passar per Ponts el divendres, aquest diumenge el grup ha recorregut el centre de Cervera, on ha suscitat la curiositat dels veïns que es trobaven al carrer. Galindo ha explicat que la transhumància està sent "molt dura" degut a la llargada de les etapes. Tot i això, assegura que val la pena per la bona acollida que estan tenint als pobles per on passen i perquè també és una manera de donar a conèixer el seu projecte arreu del territori.

La Fundació Miranda treballa amb cavalls recuperats del maltractament i l'abandó, als quals proporciona un espai on poder pasturar. D'aquesta manera, a més de cuidar el benestar dels èquids l'entitat fa una tasca social, ja que la pastura afavoreix la biodiversitat i contribueix a la prevenció d'incendis.

Amb aquest objectiu, ara fa un any la Fundació Miranda va arrendar una finca forestal a Coll de Nargó, on hi va traslladar 45 cavalls procedents de l'alt Berguedà. El covid-19, però, ha fet que l'entitat no hagi pogut fer les activitats amb què finança, entre altres, el lloguer del terreny.

A més, la fundació lamenta que no rep cap ajut per part del Departament d'Agricultura malgrat que ha de complir els mateixos requeriments que els ramaders, els quals sí que hi poden accedir, ja que les subvencions es destinen a la producció de carn. Això fa que l'entitat tingui greus dificultats a l'hora de trobar finques, ja que no pot competir amb la resta de ramaders. "Els ramaders declaren moltes terres de pastura i nosaltres no hi tenim accés, i això és un drama", ha indicat Galindo.

Així doncs, la falta de recursos econòmics, sumat a les dificultats per trobar un altre terreny han fet que finalment la fundació hagi optat per deixar la seu de Coll de Nargó. Tot i això, la seva presidenta espera que en un futur hi puguin tornar, ja que a més, a la Reserva Nacional del Boumort hi duen a terme el projecte de Takhi, de Przewalski.