Gaudir del formatge de forma virtual

Aquest divendres ha arrencat una edició diferent de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell. I és que aquest certamen mil·lenari s'ha hagut de reinventar davant l'evolució de la pandèmia, que ha impedit celebrar una fira presencial, per poder seguir posant en valor els formatges artesans del Pirineu. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament urgellenc, coincidint amb la data en què hauria d'haver començat la Fira de Formatges Artesans del Pirineu si el covid-19 no ho hagués impedit, s'han posat a disposició de la ciutadania un seguit de continguts audiovisuals relacionats amb el formatge.

Així, a través d'un canal de YouTube propi ja es poden veure tres tastos guiats de formatges, a càrrec del gastrònom Pep Palau, així com una recepta de cuina, a càrrec de Diego Alias, del Restaurant Ca l'Amador de Josa del Cadí, i un taller d'elaboració de formatge a càrrec de Carme Mora, de l'Espai de Tast Mas d'Eroles d'Adrall.

Els cinc vídeos per a poder fer un tast en línia de formatges artesans de vaca, cabra i ovella, així com els dos tallers de cuina de formatge es poden trobar ja en diferents enllaços: el tast de formatges artesans de vaca de l'Alt Pirineu i l'Aran, el tast de formatges artesans de cabra de l'Alt Urgell i la Cerdanya, el tast de formatges artesans d'ovella del Pirineu català i la cuina del formatge.

En el marc de cadascuna de les propostes que es poden trobar al web, es pot consultar el llistat de formatges que formen part de cada tast, les fitxes de tast dels formatges, els maridatges que es proposen i informació dels punts de venda on es podran trobar els formatges que formen part de cadascun dels lots. A més, al llarg de l'any, i de manera periòdica, la Fira de Sant Ermengol anirà ampliant el nombre de tastos que es podran seguir des del seu web i el seu canal Youtube.