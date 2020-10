La Generalitat comença a estudiar com millorar el transport públic de Cerdanya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha començat a estudiar com millorar el transport públic per carretera de Cerdanya. Tot plegat s'analitzarà en el marc d'un estudi per conèixer l'oferta i demanda i procurar que tots els municipis tinguin un servei adequat, a més d'accés als seus CAP o centres sanitaris de referència. Així, el que es busca és connectar-los amb la capital i altres localitats de referència de la comarca o de territoris veïns, coordinar els serveis interurbans i els horaris entre els serveis regulars, escolars, i de tren per fomentar la intermodalitat. El director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha donat aquest divendres el tret de sortida a l'estudi, fent-ne una presentació telemàtica davant del Consell Comarcal i els alcaldes.

Per Saldoni "aquests estudis de millora del transport públic per carretera són molt importants pel territori, ja que a través d'un contacte directe amb els ajuntaments de la comarca, es tenen en compte les seves peticions de millora; acostant més el transport públic als ciutadans".

Per dur a terme aquest estudi es realitzarà, en una primera fase, una anàlisi de la situació actual a partir de la recopilació de la informació dels següents aspectes: la informació sociodemogràfica, que tindrà en compte l'estacionalitat de Cerdanya; la dels equipaments de la comarca; l'oferta i la demanda de la xarxa de transport col·lectiu i, per últim, un treball de camp on es faran entrevistes als principals agents i enquestes als ajuntaments. D'aquesta manera, des de Territori i Sostenibilitat indiquen que "l'estudi comptarà amb informació de primera mà sobre les problemàtiques i peticions del territori".

Posteriorment, es farà una diagnosi de la situació actual en matèria de mobilitat i transport col·lectiu; es definiran els criteris i les línies que seguiran les propostes de millora; i, per últim, se'n farà una valoració tenint present la demanda potencial, per a consensuar les propostes de millora dels serveis de transport públic a la comarca.

Des de Territori i Sostenibilitat apunten que el major nombre de desplaçaments en dia feiner es produeixen dins de la mateixa comarca, amb un total de 108.365 viatges al dia, que correspon al 93% del total. A nivell intercomarcal es realitzen 8.303 desplaçaments en feiner entre la Cerdanya i les comarques veïnes. Destaquen les relacions amb l'Alt Urgell, i tot seguit, amb el Barcelonès.

La Baixa Cerdanya compta amb un total de 17 línies de transport públic per carretera, 11 d'elles a la demanda, que uneixen diferents municipis entre sí, amb Puigcerdà i amb Barcelona, el Berguedà, l'Alt Urgell i Andorra. En l'àmbit ferroviari, Rodalies de Catalunya disposa de la línia R3 amb 6 expedicions fins a Puigcerdà i 4-5 fins a la Tor de Querol.

Per altra banda, el mes de setembre de 2020 es va signar el Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal de Cerdanya per un import de 114.277 euros, per la gestió de la mobilitat en transport públic en determinats àmbits amb baixa demanda o per atendre necessitats específiques en la comarca de Cerdanya. En concret, el conveni empara la prestació dels serveis de transport de 6 recorreguts lineals, 4 de radials i serveis a la demanda.

Projecte transfronterer

Dins l'abast del projecte europeu ConnECT del programa Interreg Poctefa, del qual participen el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée i el Conseil Départamental des Pyrénées Orientales, es prolonguen diferents línies de transport públic per carretera a l'Espai Català Transfronterer, amb l'objectiu de suprimir l'efecte frontera, millorar l'accessibilitat i la interconnexió entre municipis, regions i veïns a totes dues bandes de la frontera.

Pel que fa a Cerdanya, el projecte va implementar el setembre dues línies transfrontereres: una Portè-Puigcerdà-Montlluís i l'altra, Formiguera-Puigcerdà-Er. Pròximament també s'implementaran en l'àmbit del ConnECT millores en dues línies de llarg recorregut, que perllongaran el seu itinerari fins a la Guingueta d'Ix. Es tracta de les línies: Barcelona – Puigcerdà – Llívia – La Guingueta d'Ix i Girona – Puigcerdà – Llívia – La Guingueta d'Ix.