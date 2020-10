La Generalitat estudiarà l'afectació sobre la fauna d'una tala d'arbres a Ger

L'entitat ecologista World Nature ha denunciat la realització d'una tala d'arbres en una Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), al municipi de Ger, a Cerdanya. Tal com han donat a conèixer a través d'un comunicat de premsa, "aquesta actuació es duu a terme sense cap dels informes preceptius de la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat per tal de tenir cura de les espècies de fauna i flora que viuen en aquesta zona".

En aquest sentit, afegeixen que aquesta fauna i flora estan "en estat crític degut a les importants afectacions que suporta: accés i massificació de persones, estació d'esquí de fons, circulació motoritzada, caça, etc.". Per tot plegat, consideren que es tracta d'una actuació "que contravé les normatives de fauna i flora i dels espais protegits" i demanen que es paralitzin urgentment aquestes tales.

El president de World Nature, Antoni Carulla, ha assegurat que "no podem perdre més biodiversitat al nostre país" i ha afegit que "les poblacions de gall fer als Pirineus Orientals es troben en perill crític". A més, ha lamentat que " no hi ha cap necessitat de fer aquesta tala ni d'obtenir aquesta fusta. Contràriament, aquest bosc vell, madur i singular aporta altres beneficis al territori, com el gaudi del paisatge i la seva vida, entre altres".

Carulla també ha afirmat que "aquesta tala és comparable a les que es produeixen en selves de Borneo, on viuen els orangutans" i ha assegurat que "és inacceptable". Des de World Nature també asseguren que estan recollint tota la informació disponible "per dur-la a la fiscalia de Medi Ambient i denunciar l'Ajuntament de Ger i els responsables de la Direcció General de Boscos del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya".

Generalitat i Ajuntament de Ger deixen clar que la tala és legal

A preguntes de l' Ara Pirineus, des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat han deixat clar que la tala es pot fer, ja que té tots els permisos en regla. Tot i això, han encarregat a uns tècnics especialistes en fauna que estudiïn l'afectació que pot tenir sobre les espècies que viuen a la zona, especialment el gall fer. En principi, abans de dues setmanes en tindran els resultats i des del Departament assenyalen que els tindran en compte per actuar en conseqüència.

També en declaracions a l' Ara Pirineus, l'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha insistit que la tala és totalment legal i que, de fet, forma part d'un dels lots de fusta que es va subhastar en la darrera subhasta realitzada per la Generalitat de Catalunya. Amb relació a l'afectació a la fauna, l'alcalde ha avançat que "hem tingut poc temps per parlar-ne amb els tècnics, però ens han assegurat que tot s'està fent de forma correcta i, de fet, s'està actuant per tal de no afectar negativament els exemplars de gall fer que hi ha a la zona". L'indret, concretament, es troba entre el refugi de la Feixa i el pla de la Màniga.