La Generalitat exclou "per precaució" una zona de la tala d'arbres de Ger

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha decidit excloure "per precaució" una zona de l'indret on es fa la tala d'arbres, a la muntanya de Ger. Recordem que diverses entitats ecologistes havien denunciat l'afectació que aquesta tala tenia en diverses espècies, entre elles el gall fer. Tal com han explicat des d'Agricultura a l'Ara Pirineus, "davant la preocupació que han mostrat algunes entitats conservacionistes, el Departament d'Agricultura ha sol·licitat una valoració per part de tècnics de biodiversitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) de Solsona. La valoració tècnica ha determinat que el tipus de tractament (irregular per bosquets per assegurar l'estabilitat i durabilitat d'una estructura estable, i per afavorir la presència de matoll per a l'alimentació de la fauna), és correcta". Tot i així, afegeixen, "s'ha determinat excloure una zona dels treballs per precaució".

Aquests treballs, afegeixen, estan planificats en el projecte d'ordenació de la Muntanya de Ger, propietat de l'ajuntament de Ger. Des del departament han indicat que "en el seu moment es va sol·licitar un informe a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat". La mateixa ordenació, afegeixen, incorpora un informe elaborat pel biòleg i especialista en gall fer que en aquell moment treballava al Parc Natural del Cadí-Moixeró, per tal de fer compatible la gestió forestal amb el respecte a la fauna amb la gestió forestal. La mateixa ordenació, indiquen, també incorpora una àmplia zona de Reserva Integral per a la fauna, al nord de la zona on ara es treballa.

Des d'Agricultura també han assenyalat que la informació s'ha traslladat a l'Ajuntament de Ger, com propietari de la muntanya i promotor dels treballs. A més, han indicat que els mateixos tècnics que han fet la valoració s'incorporaran al seguiment dels treballs, juntament amb els tècnics dels DARP.