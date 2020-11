La Generalitat donarà una “resposta ràpida” a la integració d'Andorra en els plans de mobilitat de l'Alt Urgell

La trobada mantinguda aquest dijous entre els consellers d'Interior i de Salut de la Generalitat, Miquel Sàmper i Alba Vergés, amb els seus homòlegs andorrans, els ministres Josep Maria Rossell i Joan Martínez Benazet, juntament amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha servit per traslladar la petició andorrana i alturgellenca de demanar que s'integri el territori andorrà a la comarca veïna. Sàmper ha explicat que intentaran donar “una resposta ràpida” a les demanda que els han fet arribar, i que es resoldrà en el marc del Procicat, que és l'òrgan a qui correspon prendre aquest tipus de decisions.

Això comportaria que en comptes d'esperar al 21 de desembre per permetre la mobilitat entre els dos territoris prevista a la tercera fase del pla de desescalada aprovat per la Generalitat, seria a partir de la segona fase, prevista per al 7 de desembre, que començarien a flexibilitzar-se les mesures.

Espot veu “bona predisposició” de la Generalitat per integrar Andorra a l'Alt Urgell

“Crec que hi ha una bona predisposició, i una bona voluntat, però és una decisió tècnica i creiem que en els propers dies tindrem una resposta a la petició”, ha explicat aquest dijous el cap de Govern andorrà, Xavier Espot, en la línia explicada pel conseller català d'Interior, Miquel Sàmper, després de la reunió entre les dues parts.

“Es tracta que se'ns pugui integrar en algun àmbit geogràfic de Catalunya, comarcal o regió sanitària, ara bé després dependrà de la variable epidemiològica que tinguem més o menys mobilitat”, ha explicat Espot. El dirigent ha expressat que en les trobades mantingudes encara no s'ha entrat “al detall” sobre si la integració d'Andorra en algun àmbit geogràfic català facilitaria la mobilitat per tot el territori català entre setmana a partir de la fase 2.

Si la Generalitat permet aquesta integració, això comportaria que en comptes d'esperar al 21 de desembre per permetre la mobilitat entre els dos territoris prevista a la tercera fase del pla de desescalada aprovat per la Generalitat, seria a partir de la segona fase, prevista per al 7 de desembre, que començarien a flexibilitzar-se les mesures. Significaria el trànsit lliure dels residents a Andorra per tot el territori català entre setmana i per l'Alt Urgell durant el cap de setmana.