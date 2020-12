La Generalitat permetrà la mobilitat comarcal a partir de divendres que ve

Catalunya recuperarà a partir de divendres que ve la lliure mobilitat comarcal durant els caps de setmana. El Procicat ha aprovat aquest dissabte aixecar el confinament municipal de divendres a dilluns i que aquest passi a ser comarcal. Aquesta era una mesura que feia setmanes que es reclamava des de zones rurals com el Pirineu, on la mobilitat comarcal és necessària per dur a terme bona part de les accions quotidianes del dia a dia.

Pràcticament des del primer moment en què es va anunciar el confinament municipal de cap de setmana, representants polítics pirinencs van començar a exigir que aquesta restricció s'elevés a comarcal. El fet que molts municipis no disposin de serveis bàsics obliga els seus ciutadans a desplaçar-se a municipis més poblats i molts cops no és possible fer aquest desplaçament de dilluns a dijous -quan no hi ha limitacions de mobilitat- per qüestions de feina.

A banda, en comarques com a l' Alta Ribagorça es dona el cas que veïns d'altres municipis acudeixen cada divendres al Pont de Suert, al mercat setmanal. En el cas dels veïns de la Ribagorça aragonesa, al confinament municipal hi ha d'afegir el perimetral de Catalunya. A partir de divendres que ve, aquests darrers seguiran tenint un impediment per anar al seu mercat de referència, perquè el confinament perimetral de Catalunya seguirà vigent, però almenys els habitants de la Vall de Boí i Vilaller, els dos altres municipis de la Ribagorça catalana, ja no incompliran cap restricció quan baixin a mercat al Pont.

La darrera en afegir-se a la petició d'aixecament de la restricció municipal ha estat la síndica d'Aran, Maria Vergés, que fa pocs dies va demanar que almenys deixés d'aplicar-se a la Val d'Aran, tenint en compte que presenta una de les millores situacions epidemiològiques de Catalunya, amb els indicadors de risc i de velocitat de contagi a zero.

La mobilitat comarcal també era una de les condicions que havien posat inicialment les estacions d'esquí per iniciar la temporada. Recordem que aquesta començarà dilluns que ve, de manera que el primer cap de setmana, els diferents camps de neu ja podran comptar, almenys, amb el públic de les seves respectives comarques.