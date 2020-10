La Generalitat planteja un tercer carril reversible entre Vielha i Vaquèira

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha visitat aquest divendres la Val d'Aran i ha explicat que el Pla de Mobilitat de la C-28 apunta com a solució als problemes de mobilitat entre Vielha i Vaquèira un tercer carril reversible. Per aquest tram de carretera hi circulen uns 5.000 vehicles de mitjana i amb unes puntes de trànsit de més de 15.000 vehicles durant uns trenta dies de la temporada d'esquí. El conseller ha dit que ara caldrà presentar l'estudi al territori i que les institucions araneses i els seus habitants puguin opinar, i així, de manera immediata -uns tres mesos- poder començar a redactar els projectes. En tractar-se d'un tercer carril que només entraria en funcionament pocs dies a l'any, la resta de temps s'estudiarà convertir-lo en una via verda.

El conseller ha dit que la solució del tercer carril és fàcil d'executar en la major part del tram -uns 14 quilòmetres- i ha destacat el tram del poble d'Arties com a punt complex per trobar una solució. Per la seva banda, el síndic d'Aran, Francés Boya, ha valorat positivament la proposta del tercer carril i ha destacat que es tractaria d'un " carril ambientalment sostenible". Per Boya l'important és passar aquest informe a projecte i anar acotant quins elements són els més adequats per a cada punt per solucionar el problema de la mobilitat a la C-28 durant la temporada d'esquí.

El conseller de Territori, de visita a l'Aran, ha anunciat que aviat es publicarà el traspàs de la gestió de l'os i els grans carnívors del Govern de la Generalitat al govern aranès. La dotació econòmica és de 170.000 euros. Calvet ha explicat que la voluntat del Govern és mantenir la convivència entre l'os, el turisme i la ramaderia.

Cau el projecte de la mina de Salau

Preguntat per la notícia de la negativa de la promotora de la mina de Salau (Parc Natural de l'Alt Pirineu) a tirar endavant el pla d'explotació que tenia previst, segons ha avançat El País, Calvet ha dit que és una "molt bona notícia" i ha afegit que, en gran part, ha estat gràcies als informes redactats pels tècnics del Parc i al requeriment d'un informe ambiental complet, a l'empresa. Aquests tràmits administratius sembla que han fet "desistir" a l'empresa promotora. Calvet ha sentenciat que el Parc Natural de l'Alt Pirineu " no era el lloc per fer una explotació minera".