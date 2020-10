La Generalitat dona unes setmanes a l'empresa minera perquè confirmi que renuncia al projecte de Salau

La Generalitat donarà unes setmanes a l'empresa minera australiana que estudiava obrir unes mines de tungstè i or a Salau, a la vall pallaresa de Bonabé, al municipi d'Alt Àneu, perquè els confirmi si han renunciat al projecte. Aquest divendres, el diari El País avançava que l'empresa australiana Apollo Minerals i la seva filial a Espanya, Neometal Spania, desistien del projecte, tot i que no n'havien detallat els motius. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha admès que la Generalitat encara no té cap confirmació al respecte però ha assegurat que "serem proactius" en aquest sentit.

Així doncs, ha assegurat que "tenim notícies de l'empresa que s'han de confirmar, però el govern no es quedarà esperant que l'empresa digui alguna cosa". En aquest sentit, ha explicat que "a la vista d'aquestes notícies, la Generalitat s'adreçarà a l'empresa perquè ens digui quina és la seva intenció en un termini breu de temps". Si passat aquest termini no respon, o confirma que desisteix del projecte, " passarem a caducar l'expedient". Calvet no ha detallat quant de temps donaran a l'empresa per respondre, "perquè estem pendents d'informes jurídics", però ha remarcat que " tenim la intenció de resoldre-ho al llarg de les pròximes setmanes".

L'any 2018 es va conèixer l'interès d'aquesta empresa per fer perforacions en aquesta zona, inclosa dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i de la Xarxa Natura 2000, per conèixer-ne les qualitats del terreny i avaluar una possible explotació minera. La qüestió va despertar un important rebuig veïnal, amb la constitució de la plataforma Salvem Salau, així com l'oposició de diversos representants polítics i actors socials del territori. El mateix Parc Natural va elaborar uns informes que, segons ha explicat Calvet, "van servir perquè el govern sol·licités a l'empresa un informe d'impacte ambiental més complet" si volia tirar endavant aquestes prospeccions. Pel conseller, aquesta demanda "és la que segurament ha fet desistir a l'empresa de tirar endavant les prospeccions". Un fet, ha afegit el conseller, "que ens congratula, ja que considerem que no era el lloc adequat per fer aquests tipus de prospeccions".

A banda del paper del Parc Natural i del mateix govern, Calvet també ha assegurat que ha estat important el paper que han tingut "l a societat civil i les entitats que s'han mobilitzat, ja que ens han empès i ens han ajudat en aquest sentit, i ens sentim absolutament corresponsables d'haver arribat a aquesta situació".

Satisfacció de Salvem Salau

Justament, poques hores després de conèixer la notícia avançada per El País, des de la Plataforma Salvem Salau se n'han congratulat. Des de l'entitat han deixat clar que ells tampoc tenen la confirmació oficial per part de l'empresa i que, per tant, tota la informació que tenen és a partir de la premsa. Tot i això, han indicat que "a través de la mobilització permanent de la gent del territori i de la resta de la comarca, previsiblement s'ha aconseguit aturar el projecte".

Davant d'aquest fet, i "a l'espera de la seva confirmació per part de les administracions implicades", l'entitat ha manifestat la seva satisfacció pel que considera una molt bona notícia. "És una fita important, no solament pels veïns directament afectats, sinó per a tota la comarca i els pirinencs en general, que amb la seva mobilització permanent han assolit l'objectiu de preservar un patrimoni paisatgístic, ambiental i cultural de primer ordre", han insistit.

Així mateix, la plataforma ha remarcat que "un turisme sostenible, respectuós amb el medi i la ramaderia tradicional són les activitats que han de constituir els pilars essencials del desenvolupament econòmic de les comunitats d'aquestes valls". Des de Salvem Salau també han reiterat que continuaran treballant i estaran "atents i alerta per tal que qualsevol actuació present o futura que es vulgui realitzar en aquest espai natural sigui compatible amb la seva preservació".

D'altra banda, la Junta rectora de l'entitat també ha reiterat "la importància i la imperiosa necessitat que el Departament de Territori i Sostenibilitat iniciï els tràmits per a la redacció del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l'Alt Pirineu, tal com estableix la mateixa llei de creació del Parc". En aquest sentit, han recordat que "el passat 11 de juliol del 2019, el Parlament de Catalunya ja va instar al Govern de la Generalitat a iniciar aquests tràmits durant el 2020".