El Govern avala indemnitzar la família del matrimoni mort a l'allau de Castell de Mur

El Govern ha avalat la petició d' indemnització de la família del matrimoni que va morir a causa d'una esllavissada de roques el 16 d'abril del 2018 a la carretera del Castell de Mur, al Pallars Jussà, titularitat de la Diputació de Lleida. El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, en data 22 d'octubre, xifra en 172.812,76 euros la reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant de la Diputació de Lleida pels danys i perjudicis derivats de la mort dels pares de l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, esdevinguda per una esllavissada de roques que va sepultar el cotxe amb què circulaven per la carretera LV-9124.

La família ja va interposar la reclamació de responsabilitat patrimonial davant la Diputació de Lleida el 14 de febrer de 2019 pels danys i perjudicis causats arran de la mort dels pares. Uns fets que imputen a un funcionament anormal del servei de vigilància i manteniment de carreteres, perquè no es van adoptar les mesures necessàries per a garantir la seguretat del trànsit en un tram amb un alt risc d'esllavissaments conegut.

Juntament amb l'escrit de reclamació van adjuntar còpia de diversa documentació, com ara l'atestat policial, l'informe del seguiment del retorn a la normalitat després de l'esllavissada, emès per un tècnic comarcal de Protecció Civil i un peritatge del risc geològic. Mitjançant el Decret núm. 686, d'11 de març de 2019, la presidenta de la Diputació va resoldre admetre a tràmit la reclamació, designar la persona instructora el procediment i donar trasllat d'aquest decret als interessats, així com als departaments corresponents; com consta que es va fer.

Els reclamants imputen la mort dels pares a un funcionament anormal del servei públic de carreteres, ja que entenen que el despreniment de roques " es podia haver previst i evitat", amb l'adopció d'unes mesures de seguretat i protecció que van ser ignorades per l'Administració responsable del manteniment de la carretera, la qual era "plenament conscient del perill de despreniments al tram on es va produir l'accident". Pel que fa a l'advocat de la companyia d'assegurances va lliurar un escrit d'al·legacions, en què manifestava que no es pot atribuir cap responsabilitat a la Diputació ni, de retruc, a la seva representada, ja que " l'accident no era en absolut previsible ni evitable".