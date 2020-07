Les Homilies d'Organyà ja tenen la seva ruta a Montserrat

Les Homilies d'Organyà ja tenen la seva ruta al programa ' Camins del català', que s'ha inaugurat aquest cap de setmana a Montserrat, amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. El cap de l'executiu ha destacat que el programa pot ajudar a potenciar el turisme cultural, donant un impuls a un sector especialment castigat per la Covid-19. La iniciativa pretén apropar les diferents varietats dialectals, els parlars i les figures il·lustres de Catalunya a través de rutes emblemàtiques arreu del territori. La primera d'aquestes propostes, justament, gira entorn les Homilies d'Organyà i està formada per nou punts d'interès, situats en tots els territoris de parla catalana. Torra ha visitat un d'aquests punts, ubicat al camí dels Degotalls de Montserrat.

El president ha recordat que la llengua és la major aportació que Catalunya ha fet a la cultura universal i ha posat en valor la seva capacitat de cohesió social. "És un element que ens ajuda a descobrir encara millor el nostre país", ha assegurat Torra. Ha demanat "defugir" de les polèmiques sobre la llengua i defensar-la "en positiu, de tots i per a tothom". Ha afegit que "si hi ha un factor de cohesió social, aquest és la llengua", i ha recordat el consens que va generar el seu ús a l'escola en acabar la dictadura.

En aquest sentit ha lamentat la situació delicada en què es troba i ha demanat a la ciutadania i les institucions que facin "un esforç col·lectiu per normalitzar el seu ús social i prestigiar-la". "Jo la vull plena, no residual, per això no em resigno", ha remarcat.

El president ha detallat que 'Camins del català' proposa rutes per estimar i conèixer el català en el context territorial. "Apropa la petjada que deixa en la toponímia, els parlars, les figures il·lustres i les varietats dialectals", ha comentat des de Montserrat, on s'ha presentat aquesta iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística. Així, ha afirmat que aglutina propostes de rutes d'interès, tant per a persones que volen aprofundir en el coneixement de la llengua, com per a les que volen descobrir-la perquè comencen a parlar-la.

Durant la seva intervenció ha assenyalat que aquest projecte "a més d'una iniciativa cultural" pot ser "un bon punt de partida" per potenciar el turisme cultural. Ha recordat que segons l'Agència Catalana de Turisme, el 2020 la facturació directa del sector turístic podria caure en 15.000 milions d'euros i ha advertit que el 25% dels ERTO sorgits a causa de la Covid-19 corresponen a aquest àmbit. Alhora ha dit que el perill de destrucció de llocs de treball directes pot anar dels 82.000 als 100.000.

Pel que fa a aquesta primera ruta que es posarà a disposició de la ciutadania, la de la Llengua Homilies d'Organyà, està formada per nou punts d'interès, situats en tots els territoris de parla catalana: Organyà, Montserrat, Prada de Conflent, l'Alguer, Beniarjó-Gandia, Folgueroles, Castelló i Andorra. En tots els punts s'hi alçarà un monòlit de l'escultor Ramon Maria Jounou que simbolitza un moment o concepte que ha estat clau per a la llengua catalana com ara els orígens, la Renaixença, la normativització, o la consciència lingüística.

Torra ha visitat un d'aquest monòlits ubicat al camí dels Degotalls de Montserrat. L'han acompanyat el prior de Montserrat, Ignasi Fossas; l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà; el president de l'Associació d'Amics de les Homilies d'Organyà, Josep Lluís Gozalbo; i l'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel. Pau Bordas i Lux et Umbra Quartet han ofert una Cantata de les Homilies d'Organyà.

També formen part dels 'Camins del català' les rutes Pompeu Fabra, per Barcelona, Gràcia i la Catalunya del Nord, que porten a terme el col·lectiu Ruta Pompeu Fabra, i la Ruta Pompeu Fabra a la ciutat de Badalona que organitza l'Ajuntament d'aquesta ciutat.