L'Hostaleria de l'Alt Urgell demana exempcions en els tributs municipals

L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell demana exempcions en els tributs municipals com a mesura per ajudar al sector davant les conseqüències que està patint arran del covid-19. Concretament, ho focalitzen en taxes com la de terrasses o de la recollida de residus, a més d'impostos com ara l'IBI o el cànon de l'aigua. A més, consideren que cal plantejar i oferir les fórmules de promoció i difusió adequades per adaptar l'oferta a la demanda actual. Així, juntament amb la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'entitat ha emprès una acció perquè la tributació a la Seu d'Urgell i comarca estigui enfocada a donar-los suport durant el 2021. A més, creu que això s'hauria d'allargar durant tres anys per tal de poder reconduir la situació actual.

En el cas de l'impost municipal sobre béns immobles (IBI), demanen una bonificació del 75% durant tot l'any 2021. Pel que fa a les terrasses, volen que es continuï aplicant l'exempció que ha fet enguany l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Quant a la taxa per reserva d'estacionament prohibit a titulars d'establiments hotelers i d'activitats recreatives musicals i de restauració, els hostalers consideren que caldria que se suspengués durant l'any que ve. Mentrestant, també demanen aplicar el mínim de facturació en el cas del consum de l'aigua i estar exempts de pagar la taxa de recollida d'escombraries durant el primer semestre de 2021.

Des de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell han volgut agrair al consistori de la capital alturgellenca que hagi aplicat enguany una exempció de la taxa per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i la disposició que hi ha per fer-ho extensible al vinent. També han destacat la sensibilitat rebuda per part de la Mancomunitat d'Escombraries d'obrir la possibilitat als establiments d'hostaleria de sol·licitar el retorn de la taxa d'escombraries pel període de tancament per les restriccions de la covid. Tot i això, l'entitat ha volgut deixar clar que, tot i la situació actual, la majoria de taxes i impostos municipals han continuat arribant amb normalitat.