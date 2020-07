Hotelers del Pirineu i de Ponent es concentraran a Lleida per demanar ajudes econòmiques

La Federació d'Hostaleria de Lleida, que aplega als hotelers de l'Alt Pirineu i Aran i de Ponent, es concentrarà aquest dijous a les deu del matí a la Plaça Sant Joan de Lleida per fer sentir la seva veu i reclamar mesures econòmiques i compensatòries per a tot el sector. El president de la Federació i hoteler d'Escaló (Pallars Sobirà), Josep Castellarnau, ha fet una crida a tots els hotelers i restauradors, estiguin federats o no, a que s'uneixin a la reclamació. Castellarnau ha explicat que el sector demana poder treballar i per evidenciar-ho a la concentració hi aniran amb la roba i estris de feina. La reclamació principal és que els ERTO siguin totals. A la concentració s'hi unirà també el president de la Federació Espanyola d'Hostaleria i Restauració.

Castellarnau ha explicat que el sector es va preparar per sortir de tres mesos de confinament amb totes les mesures d'higiene que se'ls va demanar i van treure treballadors dels ERTO per començar a treballar. El president dels hotelers ha afegit que poques setmanes després els hotelers del Segrià es van trobar que altre cop van haver de tancar i els de les comarques veïnes i del Pirineu van patir anul·lacions de reserves per la confusió amb la marca Lleida.

Els hotelers faran aquesta concentració perquè senten que són un dels sectors més "criminalitzats" i per aquest motiu el dijous demanaran "explicacions" a les diferents administracions. Castellarnau ha volgut deixar clar que el sector no està "en contra" del model sanitari però sí de les mesures que han aplicat al sector hoteler. El sector està "preocupat" pel futur i en alguns casos "desesperat" davant la incertesa, ha dit Castellarnau. Per revertir aquesta situació reclamen "ajuts directes" i "ERTO totals" pagats pel govern de l'Estat al 100%.