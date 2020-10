IKEA posa els peus a les portes d'Andorra

La possible arribada de grans multinacionals i superfícies comercials de renom és, periòdicament, motiu de notícia a Andorra. Algunes s'han acabat materialitzant, com FNAC o Starbucks, però d'altres no han acabat de fructificar o bé han optat per instal·lar-se fora del Principat però ben a prop de la seva frontera per tal de poder captar també públic andorrà. Mercadona, instal·lat fa pocs anys a la sortida nord de la Seu d'Urgell, a tocar de la carretera d'Andorra, n'és un exemple.

La darrera gran superfície que ha posat els peus, en aquest cas encara més a tocar del Principat, ha estat IKEA. Tot i que, per motius logístics i d'espais evidents, la multinacional sueca no es pot plantejar obrir un centre convencional a la zona, sí que ha habilitat un punt de recollida de productes a la mateixa Farga de Moles, la darrera localitat de l'Alt Urgell abans d'entrar a Andorra, a menys d'un quilòmetre de la frontera. Concretament, el servei es presta a través de les instal·lacions que té l'empresa NA Grup en aquesta zona fronterera.

Tal com han explicat a l' Ara Pirineus des d'IKEA, el punt de recollida de la Farga de Moles es va obrir el passat mes de febrer i forma part d'una xarxa de més de 40 punts que la multinacional sueca ha posat en marxa a tot l'Estat espanyol. Asseguren que forma part d'una estratègia per tenir presència en zones allunyades de les botigues físiques, situades principalment a dins o al voltant de grans ciutats. En el cas d'aquest punt, que de moment és l'únic habilitat a l'Alt Pirineu i Aran, asseguren que l'objectiu és que doni cobertura a les comarques pirinenques així com al Principat d'Andorra i també a territoris de l'Estat francès, com l'Arieja o l'Alta Cerdanya.

Amb aquest sistema, la multinacional sueca permet a clients de zones allunyades d'aquests grans centres urbans, que és on té les botigues, poder fer les compres a través d'internet i recollir els productes en aquests punts més propers al seu domicili sense haver de pagar perquè els els portin a casa. En el cas d'aquesta zona del Pirineu, des d'IKEA assenyalen que la botiga més propera és la de Sabadell, que està a unes dues hores en cotxe, "un fet que fa que per als veïns d'aquest territori sigui poc convenient comprar a IKEA. Amb aquest nou sistema de punts de recollida e l que volem és que els sigui més fàcil fer-ho".

De moment, des de la multinacional sueca expliquen que només els mesos d'estiu s'han entregat un centenar de comandes al punt de la Farga de Moles. "Tenint en compte les particularitats de l'època estival, afegides enguany a la incidència del covid-10, n'estem molt contents", conclouen.