Un relat sobre el procés de dol d'una dona guanya el IV concurs de microrelats de la Vall Fosca

L'obra 'Cabal', de l'autora de Rialp, Glòria Tomàs Nus, ha guanyat la IV edició del Concurs de Microrelats de la Vall Fosca. El text narra el procés de dol d'una dona fins que pren una decisió transcendental. El jurat, format pels escriptors i filòlegs Ferran Rella, Pep Coll i Ramon Sistac, ha destacat que es tracta d'un text "escrupolosament ben escrit i estructurat i amb un ús del llenguatge que no deixa indiferent". La periodista Olga Miró, amb 'Aquella nit, a l'Era de Paüls', i Helena Milà per 'Esperança', han obtingut el segon i tercer lloc. El Museu Hidroelèctric de Capdella ha acollit l'acte d'entrega dels guardons, limitat a un aforament de 40 persones per la covid-19, que s'ha pogut seguir pel Youtube del Museu. L'acte també ha comptat amb la representació de la rapsoda i narradora Alba Mascarella, que ha presentat el seu espectacle 'La boca descosida'.

En aquesta edició, les tres guanyadores han sigut dones. El primer premi, dotat amb 617,28 euros i el trofeu del concurs, se l'ha endut Glòria Tomàs, amb el pseudònim Isidre Roca. El segon ha anat a parar a la periodista Olga Miró Barreda, que per segona vegada queda en aquesta posició al concurs. Amb 'Aquella nit, a l'Era de Paüls', presentat sota el pseudònim d'Estany Gento, Miró s'ha endut 370,37 euros. El relat narra la lluita per la vida d'una bessona d'ovella xisqueta, inspirant-se en la relació padrins-néts i les històries que comparteixen. El jurat ha valorat que l'autora "controla la tècnica descriptiva i el llenguatge proper i actual, que li permet barrejar el món tradicional rural i el món tecnològic dels nens i nenes d'avui".

El tercer premi ha viatjat fins a Alcarràs (Segrià). La seva autora, Helena Milà Jürgens, amb el pseudònim Leni de la Vall, ha volgut donar un missatge d'optimisme amb 'Esperança', on tot i narrar de forma poètica un fenomen com el despoblament rural, el relat ofereix un gest de complicitat cap a un futur on no tot està perdut encara.

La directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, Eva Perisé, ha admès que en aquesta edició dels premis, que s'ha vist alterada per la pandèmia del coronavirus, "molts dels participants ens han manifestat les dificultats que han patit a l'hora d'inspirar-se per escriure els relats en aquest període d'una realitat dolorosa i dura".

Els relats, que tenen com a escenari principal la Vall Fosca, s'editaran en un llibre en un termini de cinc anys. L'Ajuntament de la Torre de Cabdella organitza des de fa catorze anys un concurs de fotografia. Aquestes imatges serviran per acompanyar aquesta publicació.