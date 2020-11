Impulsen un pla per mobilitzar habitatges desocupats a l'àmbit rural

El departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà un programa per a la mobilització d'habitatges en el món rural. Tal com ha explicat des del Parlament el conseller Damià Calvet, es tracta d'una "proposta per a viure i treballar als municipis petits", molts dels quals viuen un context "d'estancament i envelliment", però en els quals "hem detectat un moviment incipient de nous residents".

El programa s'emmarca dins la iniciativa Rehabilitem.cat, que ha de ser "un programa complet de concertació institucional, de col·laboració público-privada que ha de comptar amb el coneixement d'actors reconeguts del gremi d'arquitectes, aparelladors i enginyers", ha dit Calvet. Als municipis petits "trobem habitatges o solars buits que no estan al mercat" per la "manca de conservació del parc d'edificis, molts en desús", ha detallat Calvet. Per aquest motiu, des del Departament de Territori i Sostenibilitat s'impulsaran mesures basades en dos eixos per frenar la pèrdua de població: accions de foment d'accés a l'habitatge i de foment de la rehabilitació. "Volem que l'habitatge compleixi la funció social, també als municipis petits", ha emfasitzat Calvet.

Pel que fa a la rehabilitació, el conseller ha detallat que el programa impulsarà mesures per fomentar la "rehabilitació estructural i energètica; les actuacions de millora dels teixits i trames urbanes, i la conservació i millora del patrimoni". El conseller ha dit que "farem primer una diagnosi per detectar els actius immobilitzats i després donarem incentius per mobilitzar el parc buit existent, assessorant els ajuntaments i particulars i establint mesures fiscals i ajuts diversos. "Volem resoldre els esculls administratius, jurídics i de gestió", ha subratllat.

Per això, el Govern destinarà 2 milions per fer proves pilot, "per detectar problemàtiques, anàlisi de despoblament, el mal estat dels habitatges, les trames del poble, dèficits del lloguer, i les característiques dels mateixos municipis", ha dit. El Programa actuarà de la mà d'ajuntaments i ens locals, als municipis de menys de 500 habitants, i als municipis de menys de 3.000 habitants que tinguin més de 10 nuclis de població. Els incentius per rehabilitar habitatges rurals buits "es destinaran a la població local i a la nova població que es trobi en una situació de manca d'accés a l'habitatge i que vulgui convertir-los en primera residència", ha dit Calvet.

Un segon eix del Programa serà el foment de l'accés a l'habitatge en els entorns rurals. En aquest sentit, el departament treballa per "definir diferents modalitats de tinença segons cada cas, com ara masoveria rural, cessió d'ús, dret de superfície, lloguer, propietat o propietat compartida", ha avançat Calvet.

Eficiència energètica

La rehabilitació d'antics edificis desocupats en petits municipis haurà de tenir molt en compte l'eficiència energètica, atès que tot el programa s'emmarca en l' Agenda Verda de Catalunya 2030 i en les línies d'actuació definides pel Govern per impulsar la recuperació econòmica post covid-19. La millora dels habitatges i la qualitat dels entorns urbans també és un dels eixos de l'Agenda Urbana de Catalunya, actualment en redacció.

"Un dels seus eixos", ha recordat el conseller, "és l'acció climàtica. Les propostes reconsideren els actuals models urbans i plantegen mesures per a la transformació del teixit urbà i residencial per fer-lo més sostenible". Cal tenir present que el sector residencial consumeix un 15% de la demanda final d'energia, perquè una part important del parc d'habitatges està construït sense els requeriments d'eficiència energètica necessaris.

A més, "tenim un repte enorme en la conservació i millora dels habitatges", ha admès. El parc residencial català està constituït per 3,9 milions d'habitatges, dels quals un 65% (2,5 milions) es va construir abans de 1980. Els immobles amb més de 45 anys d'antiguitat han de sotmetre's a una Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) per analitzar el seu estat de conservació i seguretat. "Les ITE han revelat que una part destacada del parc d'edificis d'habitatges té deficiències que requereixen intervencions correctores importants", ha comentat el conseller.