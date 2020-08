Les Impuxibles aborden el tabú de la diferència d'edat en les relacions de parella

La xerrada del musicòleg i estudiós de la cultura popular, Artur Blasco, sobre el pas de Palmira Jaquetti pel Pallars Sobirà ha obert les activitats d'aquest dimarts al Dansàneu, el festival de Cultures del Pirineu que ha penjat el cartell d'entrades exhaurides a pràcticament la totalitat d'espectacles de pagament d'aquesta 29a edició. Únicament la proposta de Nilak -circ contemporani- i el músic pirinenc Arnau Obiols, reubicada al recinte firal d'Esterri d'Àneu aquest divendres a les set de la tarda, disposa d'una cinquantena de localitats a la venda.

La xerrada de Blasco, que ha tingut lloc a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i que ha comptat amb la presència de la comissària de l'Any Jaquetti, Carme Oriol, ha precedit l'estrena de l'espectacle de Les Impuxibles, amb què Clara Peya i Ariadna Peya han presentat 'Des-espera', al recinte firal d'Esterri d'Àneu. La proposta, que ha tingut algunes preestrenes, mostra la fragilitat i la fortalesa de l'ésser humà a través d'una poètica despullada, enèrgica i personal. Dos intèrprets enfrontats viatgen a través de cinc peces musicals dibuixant escenes amb el cos, el gest i la paraula. 'Des-espera' parla d'encendre i apagar, d'agitar i de calmar, de ferir i de curar, d'esperar i de des-esperar. Tot plegat, amb el tabú de la diferència d'edat en una relació de parella com a marc de fons.

Pel que fa a la programació d'aquest dimecres, aquesta se centra en la música folk de gralla i acordió diatònic d'Ivó Jordà i Marçal Ramon. 'Criatures' és el duet que actuarà en un escenari exquisit: l'església de Sant Víctor de Saurí (Sort) on recentment s'hi ha dut a terme una intervenció de l'artista Santi Moix. El seu projecte pictòric ha posat en valor el patrimoni arquitectònic a través d'art contemporani de primer nivell. La música de cambra d'arrel de 'Criatures' inclou, entre altres, tonades ben populars de l'univers català i mediterrani i ressonarà en un entorn excepcional de la Vall d'Àssua que s'incorpora enguany com a subseu del festival de Cultures del Pirineu. En aquest marc s'hi podrà escoltar en dos passis (a les 17:00 h i a les 19:00 h) les diferents peces de 'Praxinoscopi' (Microscopi, 2019), Premi Enderrock al millor disc de folk que signa aquest duet.

També aquest dimecres, a les 19:00 h, i de nou a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, tindrà lloc la presentació del llibre Records de les danses antigues de la meva terra d' Enric Vigo i a les 22:30 h es projectarà l'estrena del documental ' Camí d'Àrreu' que versa sobre el despoblament d'aquest nucli pallarès i que ha estat produït pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Es tracta d'un documental d' Aleix Gallardet amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Alt Àneu, la Diputació de Lleida (IEI, Ara Lleida) i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

A causa del covid-19, el festival d'aquest 2020 potencia els espectacles programats a l'aire lliure i que contemplin aforaments amplis per facilitar l'accés del públic a les propostes. En aquest sentit, es recuperen espais de gran format com el recinte firal d'Esterri d'Àneu i se n'incorporen de nous com el Castell de València d'Àneu (Alt Àneu) i el Jardí de Gallimó (al nucli urbà d'Esterri). La programació inclou també una ruta poètica que generarà material audiovisual d'ús per al Consell Cultural i que s'ha encarregat a l'escriptor Jordi Lara, inspirant-se en el seu programa de Tv3 Il·luminats. Per últim, el festival de les Valls d'Àneu ha entrat per primera vegada en el programa Parelles de ball de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya gràcies a un acord de col·laboració subscrit amb l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu.