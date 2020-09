Fins a nou dotacions dels Bombers de la Generalitat, una d'elles aèria, han treballat aquest dimarts a la tarda en un incendi en una granja de la Torre de Capdella, al Pallars Jussà. De fet, a última hora de la tarda encara quedaven quatre dotacions acabant de remullar la zona, per evitar revifades.

9 dotacions #bomberscat (1 aèria) treballem en l'incendi del cobert d'una granja a #LaTorredeCabdella (avís 16.31h). Ha cremat la palla que s'emmagatzemava i col·lapsat part de l'estructura. El foc està controlat i no ha propagat a massa forestal 📸👇 pic.twitter.com/B5cwTjqQZ8 — Bombers (@bomberscat) September 1, 2020

Tal com han explicat des del cos, han rebut l'avís a les 16:31h. Fruit de les flames, ha cremat la palla que s'emmagatzemava a l'interior del cobert de la granja i ha col·lapsat part de l'estructura. El foc s'ha pogut controlar i no s'ha propagat cap a la massa forestal, tal com s'ha pogut comprovar amb l'ajuda de la dotació aèria. Des dels Bombers també han confirmat que no hi ha hagut danys personals.