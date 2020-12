L'Incendi d'un vehicle obliga a tallar prop de dues hores el túnel de Vielha

Un vehicle s'ha incendiat aquest dijous al migdia a l'interior del túnel de Vielha. Tal com han explicat els Bombers, han rebut l'avís del foc a les 12:29h i hi han enviat tres dotacions: dues dels Pompièrs d'Aran per la boca nord i una dels Bombers de la base del Pont de Suert, per la boca sud.

El foc, que ha cremat el motor del cotxe, s'ha pogut apagar a les 13:05 i, segons les primeres informacions, no consten persones ferides. El túnel ha estat tallat fins gairebé un quart de tres de la tarda.