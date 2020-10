L'Institut de Sort facilita una sala als alumnes que dinaven al carrer amb carmanyoles

Els alumnes de Batxillerat de l'Institut Hug Roger III de Sort, que des de feia una setmana dinaven al carrer amb carmanyoles, ja han menjat aquest dimecres en una sala que el centre els ha facilitat. Fonts properes consultades per l'ACN han explicat que a mig matí s'ha notificat als alumnes que el centre els posava a disposició una sala per dinar i un microones on poder escalfar el menjar. Un professor s'encarregarà d'acompanyar-los a la sala un cop hagin finalitzat les classes. Feia dues setmanes que els joves dinaven al carrer però el primer dia de fred i pluja van veure que no podien continuar així i van reclamar una solució al centre que fins ara els hi havia negat.

Aquests alumnes, que per motius diversos, no volen dinar el menú del menjador escolar, fins ara podien emportar-se les carmanyoles de casa i dinar en aquest espai. Fa dues setmanes, els van deixar fora sense donar-los cap altra alternativa d'espai i els joves es veien obligats a dinar al carrer. Aquests alumnes acaben les classes a les tres i deu minuts de la tarda i el transport escolar no surt fins a les quatre.

Es tracta de joves que viuen a diferents municipis del Pallars Sobirà com Esterri d'Àneu, la Vall de Cardós, Baix Pallars o nuclis agregats del municipi de Sort i han de fer ús del transport escolar per anar a l'institut. D'aquí que no puguin anar a dinar a casa quan acaba l'horari lectiu.