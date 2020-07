Ja es poden demanar les beques universitàries de l'Alt Pirineu i Aran

A partir d'aquest dimecres ja es poden sol·licitar les ajudes destinades als estudiants universitaris de l'Alt Pirineu i Aran i el Solsonès (APA) per al curs 2019/2020. Aquestes ajudes es concedeixen per a la mobilitat i l'allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar i l'import màxim que es pot rebre són 2.000 euros. Per se beneficiari de l'ajuda cal residir a l'Aran, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà o el Solsonès, com a mínim des de l'1 de gener de 2017. També cal tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas dels estudiants no comunitaris, acreditar la seva condició de residents.

Pel que fa als requisits acadèmics, cal estar inscrit o inscrita en una universitat del sistema universitari català en el curs 2019-2020 en uns estudis presencials encaminats a l'obtenció d'un títol oficial de grau. Cal estar matriculat o matriculada en el curs actual de 60 crèdits, en cas d'inscripció al curs complet, o de 30 crèdits, en casos d'inscripció semestral, per a cada semestre. En cas de matricular-se d'un nombre inferior de crèdits, s'ha d'aportar una acreditació del centre que justifiqui que s'ha inscrit del nombre màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre. No es poden acollir a aquesta opció els alumnes que, a causa del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s'hagin pogut matricular en el nombre de crèdits previstos.

També es necessari haver superat el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior o en l'últim curs realitzat en ensenyaments de les branques de coneixements d'art i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques i el 60%, en el cas d'ensenyaments tècnics de les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura. Queden excloses d'aquesta convocatòria les persones que tinguin alguna titulació universitària superior, els estudis de màster i especialitzacions i les persones que tinguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar. Pel que fa als requisits econòmics, no es poden superar els límits de renda familiar i de patrimoni establerts en la convocatòria de l'exercici fiscal de 2018.

La sol·licitud s'ha de completar a través de la web de l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, i és necessari disposar de certificat digital. A l'Aran, l'Oficina de Joventut facilitarà la tramitació d'aquesta línia d'ajudes a tots aquells joves que ho requereixin. El termini per a presentar les sol·licituds a través d'aquesta oficina és fins al divendres 21 d'agost a les 14.00 hores.