Jardins comestibles a Senterada

Senterada, al Pallars Jussà, ha creat el primer jardí comestible. Es tracta d'una iniciativa de l' Associació Senterada municipi Viu i Sostenible, que ha nascut recentment, amb l'objectiu de treballar cap a un canvi de model i ser més autosuficients. En aquest primer hort s'hi ha plantat flors ornamentals comestibles, plantes aromàtiques i hortalisses. La idea és que tots els membres de l'entitat puguin collir plantes del jardí a canvi de plantar-ne una altra al seu lloc. En una segona fase l'Associació vol arribar a acords de custòdia amb horts per sembrar i plantar hortalisses locals i ja en una tercera fase dissenyar itineraris comestibles entre els pobles del municipi.

L'objectiu de l'Associació és intentar convertir altres espais del poble en petits jardins comestibles i transformar Senterada en un municipi "inclusiu, resilient i sostenible". Un altre dels objectius que persegueix aquesta entitat és incentivar l'alimentació saludable amb producció agroalimentària ecològica i local, la sobirania alimentària i minimitzar el malbaratament alimentari.

Pel que fa al conreu d'horts, tenen l'objectiu de recuperar l'horta amb llavors tradicionals fomentant la biodiversitat cultivada, la producció locals i el conreu de la terra. Per poder-ho fer estan arribant a acords de custòdia amb propietaris de terrenys erms i abandonats per poder-los gestionar. Aquests horts faran intercanvis de tasques de voluntariat per cistells d'hortalisses. En cas d'excedents preveuen la donació d'aliments a entitats assistencials i ajuda social. Quan el projecte dels horts estigui més avançat volen fer a Senterada un dia de mercat perquè els productors locals puguin fer intercanvi i venda directa dels productes de l'hort.

Senterada municipi Viu i Sostenible també persegueix la creació d'espais saludables dins el poble, preservar els recursos naturals, impulsar el desenvolupament de l'economia local i afavorir la fixació de la població.