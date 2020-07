Joan Llobera pren el relleu de Xavier Estival com a regidor de la Seu

Joan Llobera ha pres possessió com a nou regidor de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell pel grup de Junts per la Seu en el ple celebrat aquest dilluns al vespre. Llobera ha agafat el relleu de Xavier Estival, que va renunciar a la seva acta de regidor en el darrer ple per motius professionals. Així doncs, Llobera s'incorpora al govern municipal assumint les regidories de Joventut, Participació Ciutadana, Innovació Tecnològica i Barris i assegura que ho fa "molt il·lusionat i amb moltes ganes de treballar per la Seu d'Urgell".

Tal com recull Ràdio Seu, en el ple d'aquest dilluns també s'ha aprovat el canvi de destinació d'un préstec i un expedient de modificació de crèdit. En aquest cas, es pretén destinar 13.000 euros que s'havien de gastar a la plaça de l'Arbre de Castellciutat a comprar un generador elèctric per a la brigada municipal i a desplaçar els nous urinaris públics de la plaça Joan Sansa. Aquest canvi també inclou les connexions d'Internet d'alumnes durant la pandèmia, entre altres conceptes.

Tot plegat ha comptat amb el suport de Junts per la Seu i ERC, els dos grups de l'equip de govern, l'abstenció de la CUP, per coherència en no haver votat a favor del pressupost, i el vot en contra de Compromís per la Seu, que ha criticat especialment la inversió feta als lavabos públics. En aquest ple també s'ha aprovat la modificació de la plantilla orgànica -amb l'abstenció de la CUP- i l'adaptació de diverses ordenances vinculades amb serveis municipals en el cas de detectar-se malalts de Covid-19, un punt que ha comptat amb el suport de tots els grups. També s'ha aprovat la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2018-2020 per poder tirar endavant els ajuts per la crisi del coronavirus.

Debat sobre la residència

D'altra banda, i segons recull també l'emissora municipal, en el ple d'aquest dilluns s'hi ha debatut sobre la futura residència municipal, a instàncies d'una moció de la CUP. Els seus regidors consideren que l'equipament s'ha fet més necessari encara arran de la crisi de la Covid-19. Tots els grups han coincidit a qualificar l'equipament com a "prioritari", tot i que la proposta de la CUP no ha prosperat, ja que els dos grups del govern hi ha votat en contra.

El text instava a crear una comissió on hi fossin presents tots els grups polítics, així com entitats socials i tècnics, on s'hi plantegessin les possibles ubicacions de la residència. També es demanava que aquest any es convoqués un ple on s'aprovés la situació, el format i el concepte de la instal·lació, i també que s'incloguessin ja les inversions necessàries al pressupost del 2021 perquè el projecte es pogués impulsar el 2022.

Des de Junts per la Seu i ERC hi ha votat en contra, però s'han compromès a crear una taula de treball conjunta. Han destacat que ja s'ha fet molta feina prèvia amb la residència, que els terminis que demana la CUP no es poden complir i que la ubicació ja està consensuada i que serà a l'Horta del Valira. Pel que fa al finançament, des de l'equip de govern s'ha destacat que enguany ja s'hi destinarà una partida econòmica de 300.000 euros.

Per la seva banda, Compromís per la Seu sí que ha donat suport a la moció cupaire, tot recordant que fa més de deu anys que demanen aquest equipament. El principal grup de l'oposició ha remarcat que l'actual situació és d'"emergència social", tenint en compte "les llistes d'espera i la deficient atenció domiciliària" que consideren que hi ha a l'Alt Urgell. També han destacat la importància de tenir el projecte finalitzat com més aviat millor per presentar-lo a les administracions.

Des de la CUP, mentrestant, han lamentat la "manca d'informació" sobre els passos que s'han seguit fins ara amb la residència. Tot i això, s'han mostrat convençuts que es poden arribar a acords amb relació a l'equipament. El grup municipal també ha agraït la presència al ple de la Plataforma Pro Residència de la Seu, que ha expressat la voluntat de seguir de prop l'evolució del projecte i poder participar-hi.