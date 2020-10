Les Jornades d'Estudis Comarcals de Cerdanya també s'hauran de fer en línia

Les IV Jornades d'Estudis Comarcals de Cerdanya no es podran fer de forma presencial, però es duran a terme en línia. Tal com ha donat a conèixer el Grup de Recerca de Cerdanya (GRC), que és l'entitat organitzadora, la mesura s'ha pres a conseqüència de la situació sanitària actual. Així doncs, els ponents que ho desitgin podran presentar les seves comunicacions en vídeo i aquestes seran penjades al canal de YouTube del Grup de Recerca de Cerdanya.

Les IV Jornades d'Estudis Comarcals de Cerdanya s'havien de realitzar el dissabte 14 de novembre al Centre Cívic de Bellver de Cerdanya. Tot i aquest canvi de format, des del GRC han deixat clar que això no altera la seva compilació per a la publicació en format escrit durant l'any 2021 a la revista ERA número 4. Pròximament es publicitarà la pàgina on seran penjades les comunicacions, així com les dues conferències encarregades per les Jornades, una sobre ciències naturals i l'altra de temàtica històrica. L'organització considera que "potser no és el format que li agradaria per a les Jornades però que és una solució acceptable donades les circumstàncies".

Conferència presencial a Organyà

D'altra banda, aquest cap de setmana ha tingut lloc a Organyà la que previsiblement serà l'única conferència presencial del cicle dual Parlem d'Història-Desenterrant el Passat, liderat per l' Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, amb el suport d'altres entitats i institucions. Totes les conferències que s'havien fet fins ara, ubicades a la Seu d'Urgell, s'havien hagut de fer sense públic i oferint-les en directe a través de Youtube. En el cas de la d'aquest dissabte al vespre, l' Ajuntament d'Organyà ha optat per mantenir el format presencial -a banda d'oferir-se també en línia-, i hi han assistit una quinzena de persones. Totes elles han pogut conèixer de primera mà els Pariatges d'Organyà, gràcies a l'explicació de l'historiador Carles Gascón.