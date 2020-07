Josefina Lladós és elegida presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, s'ha convertit aquest divendres al migdia en la nova presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. D'aquesta manera, ha pres el relleu en el càrrec a Miquel Sala, que ha deixat la seva responsabilitat al capdavant de l'ens comarcal per qüestions familiars. Lladós ha sortit escollida gràcies als vots dels consellers de JxCat i ERC, formacions que tenen un pacte de govern al Consell. El ple ha estat marcat per les crítiques de Compromís -a l'oposició- a la nova presidenta per escrits que ha fet a les xarxes socials que fins fa poc compartia amb la seva parella, els quals han titllat de "llenguatge agressiu, degradant i ofensiu". Ella, però, ha dit que té un gran repte al davant i ganes de treballar fent pinya amb tots els alcaldes.

Lladós ha sortit escollida gràcies als dotze vots de JxCat i ERC, mentre que els quatre consellers de Compromís hi han votat en contra. Per poder arribar a la presidència del Consell, però, primer ha hagut de jurar el càrrec de consellera comarcal. Per la seva banda, els republicans han dit que jutjarà la nova presidenta amb fets a partir d'ara i no per qüestions personals del passat.

Compromís ha deixat clar en el seu parlament que no vol treballar amb una presidenta d'aquest perfil i Lladós s'ha mostrat decebuda per aquestes paraules i ha assegurat que ella estava disposada a oferir "mà estesa" a l'oposició. Per ella, en aquests moments s'ha d'anar tots a l'una a l'hora de desenvolupar els principals reptes i necessitats de la comarca. Així, la nova presidenta ha dit que estarà al costat dels veïns de l'Alt Urgell i dels petits i mitjans empresaris que ho estan passant malament, a causa del context de crisi sanitària actual.

Lladós ha explicat que el Consell Comarcal seguirà donant suport a tots els ajuntaments de la comarca per fer créixer els projectes que s'han marcat i que entre tots han creat les bases. La nova presidenta és alcaldessa de Ribera d'Urgellet des del 2015, després d'un mandat a l'oposició. Amb 45 anys, casada, i mare de dos fills, és periodista de professió i ha treballat en mitjans audiovisuals i escrits a Barcelona, la Seu i Andorra. Els darrers anys s'ha dedicat a la investigació històrica.

La nova presidenta de l'Alt Urgell s'ha mostra agraïda per aquesta confiança i s'ha plantejat revisar el programa Impulsa 2020-2026, a més de donar-hi un perfil més social i de suport als sectors que quedaran més tocats; continuar endavant amb els quatre programes Feder que es van posar en marxa la darrera legislatura, i vetllar pel desplegament i l'arribada de la fibra òptica arreu de la comarca, ja que precisament la crisi provocada per la covid-19 ha fet més evident que mai la necessitat urgent de disposar a l'Alt Urgell d'una connexió fiable, ràpida i consistent.