El Jussà analitza l'impacte econòmic i social del covid-19 a la comarca

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha iniciat una campanya relacionada amb el covid-19 dirigida al teixit comercial i productiu de la comarca amb un doble objectiu. D'una banda, vol establir una radiografia sobre l'impacte que ha tingut la crisi sanitària al territori a nivell econòmic i social. És per això que que s'han realitzat en dues sessions informatives, una a Tremp i l'altra a la Pobla de Segur, amb l'objectiu d'analitzar qüestions com l'impacte econòmic en les diferents activitats, com s'han viscut les fases de la pandèmia o la recuperació en etapa de represa.

A banda, també s'ha començat visitar als comerços i mercats per tal d'informar sobre les diferents mesures de prevenció i, alhora, consultar si s'han trobat incidències relacionades amb el compliment de les mesures de seguretat. El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha comentat que la campanya "permetrà conèixer de primera mà les afectacions o reptes que s'han viscut durant la crisi per tal de fer-ne balanç i així poder implementar mesures de suport conjunt".

A més, des del Consell Comarcal han explicat que pròximament estan previstes noves sessions en altres municipis i espais de la comarca com piscines, zones de platja als embassaments o espais d'interès turístic per conscienciar sobre la importància del compliment de les mesures com l'ús de la mascareta, neteja de mans i el manteniment de les distàncies de seguretat tant en espais públics com privats.