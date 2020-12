La direcció mèdica de la Llar de Sant Josep nega les irregularitats denunciades per la CUP

La directora mèdica assistencial de la Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell, Montse Bonet, ha negat les irregularitats denunciades per la CUP en la gestió de la residència. En declaracions a l' Ara Pirineus, Bonet s'ha mostrat sorpresa per aquesta nota de premsa i ha atribuït les informacions fetes públiques per la formació a " una treballadora de la casa que té un problema amb la direcció i que està dient coses que no són veritat". Bonet ha explicat que es tracta d'una persona a qui s'ha obert un expedient per mala praxi i ha lamentat que "un problema laboral hagi acabat arribant fins aquí". També ha lamentat que la CUP hagi fet aquestes acusacions "quan, a diferència de regidors d'altres grups o de gent voluntària del carrer, no ens han vingut a veure mai per saber com estàvem".

D'una banda, Bonet ha negat que les religioses que gestionen el centre es quedessin el material sanitari de protecció que rebien i no el repartissin entre el personal. Des de la Generalitat, ha indicat Bonet, "li van dir a la mare superiora que aquest material havia d'estar guardat i cada dia dúiem a terme una relació del que teníem en estoc i del que guardàvem". Bonet ha explicat que "jo vaig delegar en la mare superiora aquesta gestió i ella ha anat subministrant sempre les mascaretes i el material al personal". Pel que fa a les bates, ha indicat que al principi de la pandèmia sí que es feien servir més, però que "com que la ràtio d'infecció va baixar molt, ja no era necessari anar permanentment protegides amb bates".

Bonet també ha assegurat que les religioses sí que portaven mascaretes i, en el cas dels residents, alguns no la duien a dins "perquè són molt grans o perquè s'ofegaven", però "sempre que hi havia vista o si havien de sortir a fer alguna gestió, se la posaven". En relació a la celebració pel sant de la mare superiora, Bonet ha detallat que "van ser deu minuts de trobada, només hi havia una part dels residents i es va fer el 7 d'octubre, de manera que és impossible que això provoqués els primers casos, ja que aquests no es van detectar fins al 3 de novembre, gairebé un mes després".

Pel que fa a la sectorització, ha explicat que al pla de contingència estava pensada i es va començar a aplicar amb els primers casos. El problema, ha afegit, és que "estava previst habilitar una part de la residència amb dotze habitacions, però quan vam tenir 56 positius, el pla va quedar desbordat i no vam tenir prou espai, perquè els negatius havien d'estar en habitacions individuals i això són moltes habitacions". És per això que es va optar per traslladar a alguns residents a un espai ofert per Salut a l'Hospital de Cerdanya.

Bonet ha explicat que des de març fins ara s'havien fet quatre plans de contingència "i tots havien estat aprovats per Salut, havíem anat passant totes les inspeccions i seguíem tota la normativa que se'ns havia anat imposant". Ha afegit que "sempre hem estat oberts a millorar el que fes falta", però ha insistit que "ens havíem preparat". També ha recordat que fins ara, no havien tingut cap cas a la residència i ho ha atribuït al fet que s'han seguit els protocols.

El problema, ha indicat és que " una cosa és que estiguis preparat per assumir 20 casos i l'altra és que en surtin molts més". Per això ha assegurat que "ens vam deixar ajudar" pel personal facilitat pel departament de Salut. Tot i això, ha posat en valor el fet que les autoritats sanitàries no van considerar necessari intervenir la gestió perquè "hi va haver una cooperació total amb el departament per part de la mare superiora i per part meva des de l'àmbit assistencial".

Pel que fa a l'evolució de la situació, Bonet ha explicat que des d'aquest mateix dijous, els padrins que havien donat negatiu i estaven en quarantena ja poden sortir al jardí i tornar a anar a les sales i al menjador, mantenint les distàncies. Ha afegit que s'està desinfectant tota la residència i que, ben aviat, bona part dels usuaris que van resultar ser asimptomàtics podran tornar als seus llocs habituals, ja que hauran superat la quarantena. També ha assegurat que quan passi aquesta crisi "ens asseurem a valorar, des de tots els punts de vista, què hem fet i què es pot millorar".