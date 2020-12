La Llar de Sant Josep torna a ser residència verda

La Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell ja torna a ser residència verda, després que aquest dimarts s'han donat d'alta els darrers quatre positius del brot que va afectar el centre fa unes setmanes. Tal com ha donat a conèixer el mateix alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, després de la reunió de seguiment del covid-19 a l'Alt Pirineu i Aran, Salut també ha informat que ja han retornat al centre urgellenc els darrers usuaris que s'havien desplaçat a Puigcerdà per seguretat.

Recordem que el brot es va detectar a mitjans de novembre i ha afectat una cinquantena d'usuaris i a 17 treballadors. A més, 9 residents han perdut la vida. Fàbrega ha assenyalat que "entre totes i tots, sumant esforços, s'ha revertit una situació molt complicada" i ha donat "el nostre condol i escalf a les famílies dels difunts i el més gran agraïment als professionals i voluntaris que ho han fet possible".

La CUP presenta una moció per demanar que es creï una comissió d'investigació

D'altra banda, i tal com ja havia anunciat fa uns dies, la CUP de la Seu d'Urgell ha presentat una moció per al plenari del pròxim 21 de desembre on demana la constitució, per part de l'Ajuntament de la Seu o de la conselleria de Salut, d'una comissió d'investigació. D'aquesta manera, vol que s'aclareixi la gestió duta a terme a la Llar de Sant Josep, l'ús de recursos públics oferts al centre i les tasques realitzades per personal municipal. La comissió voldrien que estigués formada, com a mínim, per membres del departament de Salut de la Generalitat i per tots els grups municipals del consistori.