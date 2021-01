Lleida, Pirineu i Aran necessiten un canvi! Fem fora el mal Govern!

Catalunya necessita un canvi de govern, urgentment! Després de 10 anys de retrocessos i fracassos sonats en tots els àmbits imaginables, s'imposa el pensament que cal obrir una nova etapa. Una nova etapa per posar punt final a un Govern esgotat, dividit i incompetent. Necessitem un nou executiu que treballi pel retrobament, l'eficàcia i la responsabilitat.

Fins i tot algunes candidatures independentistes reconeixen l'estrepitós fracàs i l'engany dels darrers anys i demanen eleccions, amb un clar objectiu de canvi al capdavant del Govern. Tot i que gran part del mal ja està fet i els costos els patirem durant anys, cal mirar a futur i posar-nos a treballar per gestionar més i millor i per tornar a cohesionar la societat catalana.

Amb dades a la mà i un reguitzell d'oportunitats perdudes, és un fet que aquest ha estat el pitjor Govern dels darrers 40 anys. I si analitzem el que hem viscut al nostre territori, encara és per desesperar-se més. Al desgavell del dia a dia s'hi suma la retòrica patriòtica per amagar incompliments i retrocessos. Som molts els que rebem com un insult a la intel·ligència sentir algunes promeses electorals dels partits que han governat fins ara. Abans de tornar a prometre, podrien començar per demanar, humilment, perdó. Lleida, amb un 82% de retallada de la inversió pública, és el territori més castigat de tot Catalunya. A més, es prenen decisions importants sense escoltar ni conèixer la nostra realitat i les problemàtiques que tenim. Hem perdut serveis públics bàsics: sanitaris, educatius o socials, entre d'altres. Vull recordar, també, el tracte discriminatori i centralista que va suposar el confinament del Segrià a l'estiu. De fet, no s'ha tornat a actuar igual en cap altre territori de Catalunya amb dades sanitàries similars.

Tanmateix, crec que una altra de les assignatures pendents de Junts i Esquerra han estat el desenvolupament rural i la lluita contra la despoblació de moltes zones de Catalunya. Cap mena de projecte, ni els recursos necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió territorial. Portem anys denunciant una fractura creixent entre les grans ciutats i la resta del país. Avancem de manera alarmant cap a territoris de dues velocitats, de primera i de segona... Ens hauríem de preocupar en veure que hi ha municipis amb una renda per càpita de més de 50.000 euros mentre que en d'altres és de només 15.000 euros. Territoris cada vegada més rics en detriment de territoris extensos de Catalunya que cada vegada són més pobres. Unes diferències que no paren de créixer i accelerar-se... I això, mentre el Govern es dedica a beure cervesa "fuck Spain" o a regalar urnes de l'1-O als nens i nenes sense joguines per reis. En un país normal, n'hi hauria ben prou per dimitir, no els hi sembla, conselleres Jordà i Budó?

Un pobre balanç de Govern que ha comportat unes conseqüències nefastes per a les nostres famílies i empreses. I no són paraules sinó dades: a data d'avui, Catalunya té un 28% de pobresa infantil (essent la comunitat amb el percentatge més alt de tot l'Estat) i és la tercera comunitat on més s'ha disparat l'atur aquest any passat, només per darrere de les Balears i les Canàries. En el nostre cas, lamentablement, no podem atribuir l'augment de manera indiscutible a la caiguda del turisme. La inestabilitat allunya les inversions i hem deixat escapar, entre d'altres, oportunitats com l'Agència Europea del Medicament.

És sabut que ens trobem en un context difícil, per la crisi del covid i per com hi vam entrar. És vital per Catalunya gestionar bé el present i posar les bases per als pròxims anys. Així no podem seguir ni un dia més...

Per aquests i altres motius, som moltes les persones que hem vist en l'elecció del company Salvador Illa una esperança real de canvi. El 14-F Catalunya es juga seguir amb més del mateix o fer realitat el canvi de la mà del PSC. El vot útil pel canvi és per fer Illa President. Perquè el Salvador treballarà perquè Catalunya torni a ser rica i pròspera i de totes i tots. I ho farà des de la humilitat, el treball i el respecte.

Ara és l'hora de tornar a la Catalunya que genera progrés i il·lusió i deixar de perdre oportunitats amb discursos populistes i identitaris que tenen com a únic objectiu mantenir el poder. Ara, més que mai, necessitem diàleg, tolerància, rigor i exemplaritat per deixar de generar problemes i caminar cap a vies d'entesa. Des del PSC, ho tenim tot a punt per fer-ho possible!

Òscar Ordeig és diputat al Parlament i cap de llista del PSC a la circumscripció de Lleida