El confinament perimetral afecta de ple a les estacions d'esquí cerdanes i ripolleses

El tancament perimetral de Cerdanya i del Ripollès també ha afectat les estacions d'esquí. Algunes d'elles, com les de nòrdic de Lles i Aransa, han decidit tancar directament, mentre que l'altra estació de nòrdic de Cerdanya, la de Guils Fontanera, ha optat per mantenir oberts únicament els circuits de raquetes i el servei de lloguer. Des de Tot Nòrdic, l'entitat que agrupa les set estacions de nòrdic catalanes, han destacat que "confiem que la situació millori aviat i ens puguem retrobar a les estacions d'esquí nòrdic, però ara l'important és la salut".

ℹ️ Davant l'actual situació de Cerdanya, les estacions de LLes i Aransa tanquen al públic fins a nou avís. Guils té obert per raquetes (lloguer inclòs).



🙏🏼 Confiem que millori aviat i que ens poguem retrobar a les estacions d’esquí nòrdic però ara, l’important és la salut. — Tot Nòrdic (@TotNordic) December 23, 2020

Pel que fa a les estacions d'esquí alpí, tan Masella i La Molina, com Vall de Núria i Vallter 2.000, es mantenen obertes per a la pràctica de l'esquí o el surf de neu, però amb els bars i restaurants tancats, tal com estableixen les mesures específiques per Cerdanya i el Ripollès decretades per la Generalitat.

Des de Masella, el seu responsable de comunicació, Ramon Boter, ha explicat a l'Ara Pirineus que la mesura "ens va sobtar molt, ja que va arribar sense previ avís, i encara l'estem paint". Boter ha afegit que "és una situació molt complicada per Masella i per a tot el sector", però ha afegit que "tenim clar que cal fer prevaldre la salut de les persones".

L'afectació ja ha estat evident aquest primer dia de confinament perimetral: "ahir va venir força gent, avui teníem previsió que també en vingués molta, però n'ha vingut molta menys del previst", ha indicat Boter. Pel que fa a la restauració, la majoria de bars i restaurants de l'estació estan tancats, però se'n mantenen dos d'oberts que fan servei per endur. En aquest cas, el tancament sobtat també els ha afectat, ja que s'havien aprovisionat per passar aquests dies de festes amb una afluència força major de la que previsiblement hi haurà. En aquest sentit, l'hotel del Pla de Masella ha decidit tancar, a causa de l'onada de cancel·lacions que està tenint aquestes últimes hores.