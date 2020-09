Lles aconsegueix l'homologació internacional d'un circuit de competició

La Federació Internacional d'Esquí (FIS) ha homologat un circuit per fer competicions d'esquí nòrdic a l'estació de Lles, a Cerdanya. Fins ara, a Catalunya només hi havia un circuit homologat al pla de Beret. En declaracions a l' Ara Pirineus, el director de Lles, Ramon Sellés , s'ha mostrat satisfet de ser "la primera estació purament nòrdica a tenir-ne un". El circuit té cinc quilòmetres de llargada i se situa a la zona del Pla de la Molina, a la part alta de l'estació.



Sellés ha explicat que el circuit s'ha fet en aquella zona perquè està allunyada de la base i dels principals circuits que solen utilitzar la majoria d'usuaris, "de manera que no se'ls molestarà quan hi hagi competició". També s'ha triat l'espai per una qüestió d'altitud, per poder garantir la presència de neu tenint en compte els efectes del canvi climàtic, així com per la presència dels desnivells necessaris per poder assolir l'homologació. En aquest sentit, Sellés ha explicat que "no és fàcil aconseguir l'homologació, ja que els circuits han de tenir unes característiques específiques i, de fet, portàvem un any treballant-hi, buscant els desnivells, els radis de gir i les amplades més adients".



Sellés també ha destacat les possibilitats que obre el fet de tenir un circuit homologat per la FIS . "Cada cop s'estan posant més seriosos i estrictes amb el fet que les competicions es facin en circuits homologats, i això ens permetrà poder acollir campionats de Catalunya, d'Espanya o, fins i tot, proves FIS", ha detallat. De fet, gràcies a aquesta homologació, aquest hivern l'estació ja podrà acollir uns campionats d'Espanya. "Fins ara, totes les proves oficials que es feien a Catalunya s'havien de celebrar a Beret i ara almenys hi haurà dues opcions", ha reblat.