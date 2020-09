Lleuger repunt del risc de rebrot i la velocitat de transmissió a l'Alt Pirineu i Aran

El risc de rebrot i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) han experimentat un lleuger repunt a l'Alt Pirineu i Aran. Segons les darreres dades ofertes per Salut, al conjunt de la regió sanitària el risc de rebrot ha passat de 232,81 a 262,80 en les darreres 24 hores. Pel que fa a l'Rt, que és la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, ha passat de 0,73 a 0,83. Tot i això, es manté per sota d'1, que és el desitjable, ja que vol dir que la transmissió del virus va a la baixa. En aquestes últimes 24 hores s'han detectat dos nous positius de covid-19, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.171 casos.

Per comarques, la situació empitjora lleugerament a l'Aran, Cerdanya i el Pallars Sobirà. En el primer cas, el risc passa de 184,76 a 311,69 i l'Rt de 0,90 a 1,38. Ara mateix, a l' Espitau Val d'Aran hi ha 3 ingressats per covid-19. A Cerdanya, després de diversos dies baixant, el risc repunta lleugerament, passant de 551,58 a 644,98, mentre que l'Rt passa de 0,64 a 0,75. Segons Salut, ara mateix hi ha 8 pacients ingressats a l'Hospital de Cerdanya i una persona a l'UCI a causa del covid-19. Pel que fa al Pallars Sobirà, el risc ha passat de 38,91 a 43,77 i l'Rt de 0,57 a 0,86. Ara mateix hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19.

La situació, en canvi, millora a l'Alt Urgell, on el risc passa de 247,36 a 220,86 i l'Rt d'1,82 a 1,76. A la Seu d'Urgell la situació també millora, amb un risc que passa de 361 a 318 i una Rt que baixa d'1,82 a 1,76. Ara mateix, al Sant Hospital hi ha dos pacients ingressats per covid-19. Al Pallars Jussà els índexs també baixen les últimes 24 hores, ja que el risc de rebrot passa de 147,78 a 142,09 i l'Rt d'1,28 a 1,15. Ara mateix hi ha una persona de la comarca ingressada a l'Hospital del Pallars per covid-19. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté en risc zero.

Tal com ja s'ha apuntat anteriorment, l'alcalde de la Seu d'Urgell i metge de professió, Jordi Fàbrega, ha recordat que en zones poc poblades, "pocs casos fan pujar els índexs". En el cas de la Seu d'Urgell, ha celebrat que "els gestors covid van detectant i aïllant els contactes, i en l'estudi es detecten els positius, això és l'important".