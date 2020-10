Lleugera millora de la situació epidemiològica a l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica de l'Alt Pirineu i l'Aran ha experimentat una lleugera millora les últimes 24 hores, segons reflecteixen les dades ofertes per Salut. Al conjunt de la regió sanitària, el risc ha baixat de 595 a 580, unes xifres, però, que segueixen sent molt altes. Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), aquesta ha passat d'1,30 a 1,21. Recordem que si es manté per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que es considera que cada malalt de covid-19 infecta a més d'una persona. En les últimes 24 hores s'han notificat 21 nous positius, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia ja és de 1.744 casos.

Per comarques, n'hi ha dues que segueixen amb un risc per sobre dels mil punts, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. En el primer cas, la situació fa dos dies que millora, i en les últimes 24 hores el risc ha baixat de 1.464 a 1.323. Pel que fa a l'Rt, ha passat de 2,97 a 2,68. Segons Salut, 3 persones de la comarca segueixen hospitalitzades i una altra està a l'UCI a conseqüència del covid-19.

A l' Alt Urgell, mentrestant, el risc ha pujat lleugerament, passant de 1.085 a 1.104, però la bona notícia és que l'Rt ha baixat d'1,62 a 1,54. A la Seu d'Urgell, mentrestant, han baixat tots dos indicadors: el risc ha passat de 1.417 a 1.387 i l'Rt ha baixat d'1,62 a 1,54. Pel que fa al brot del Sant Hospital, en es últimes hores la xifra d'afectats no ha crescut. Així, el centre ha informat que a hores d'ara hi ha 16 pacients afectats (8 dels quals estan ingressats a la Fundació Sant Hospital i 8 més aïllats al seu domicili), així com 15 professionals i una estudiant afectats (1 d'ells ingressat a un altre centre i la resta asimptomàtics o amb símptomes lleus). Tanmateix hi ha 5 professionals més confinats al seu domicili per ser contactes estrets, amb estudi inicial negatiu. A hores d'ara, a l'hospital romanen ingressats 12 pacients per Covid19.

El risc també puja lleugerament al Pallars Jussà, on passa de 292 a 300, tot i que l'Rt baixa, passant d'1,47 a 1,45. A la resta de comarques pirinenques, en canvi, el risc de rebrot baixa. A Cerdanya, passa de 565 a 545 i l'Rt cau d'1,15 a 1,02, de manera que la comarca està a punt d'arribar a la situació de no expansió del virus. A l' Alta Ribagorça, el risc passa de 214 a 147, mentre que l'Rt cau de 0,92 a 0,63. Finalment, a l' Aran, el risc cau de 285 a 277 i l'Rt es manté gairebé igual, passant de 0,85 a 0,86. Ara mateix, i segons Salut, hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.

Compromís per la Seu demana una reunió per abordar la crisi sanitària

Encara relacionat amb la pandèmia, però en l'àmbit polític, Compromís per la Seu ha demanat una reunió amb l'equip de govern. Tal com han destacat des del principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell en un comunicat de premsa, l'objectiu de la trobada seria abordar la crisi sanitària i proposar mesures urgents, en cas que sigui necessari, "com pot ser una previsió de més llits hospitalaris tenint en compte que els hospitals de referència de Lleida o Barcelona ja comencen a estar col·lapsats". Des de Compromís remarquen que "el moment actual és molt preocupant", tant a la Seu com a tot el territori, i asseguren que "hem de fer un esforç per tirar endavant la ciutat que pateix aquesta crisi sanitària, però també econòmica".

Per tant, afegeixen, "cal que els polítics, guiats en tot moment pels professionals de l'hospital, tinguin plans alternatius per donar resposta a qualsevol contingència que es pugui presentar". El seu portaveu, Òscar Ordeig, ha assegurat que "en aquests moments tan complicats cal fer un esforç entre tots per donar solucions als problemes que té la ciutat i també als que puguin esdevenir" i afegeix que "Compromís actuarà sempre amb responsabilitat davant d'aquesta crisi".