Llevantada a la vista i possibles nevades a cotes baixes la setmana que ve

El manteniment del confinament municipal o comarcal de cap de setmana no és l'única preocupació que tenen aquests dies les estacions d'esquí del Pirineu. La manca de precipitacions destacables de les últimes setmanes han deixat els complexos hivernals totalment desproveïts de neu i únicament el fred dels últims dies ha permès fer canviar una mica l'aspecte de les pistes gràcies a la neu produïda. Per poder obrir les estacions a mitjans de desembre, però, cal que arribin precipitacions i sembla que, per fi, això serà possible, ja que després de molts dies d'anticicló, la situació comença a canviar.

Tal com indica la darrera previsió de MeteoPirineus Catalans, aquest divendres arribarà una llevantada. A la tarda afectarà únicament les comarques gironines de forma moderada, però de cara al vespre s'estendrà ja cap al Pirineu i Prepirineu, amb vent destacable de llevant i una cota de neu al voltant dels 1.900 metres.

El plat fort de la llevantada, però, arribarà de cara a dissabte, quan la precipitació serà moderada des del Mediterrani fins a Cerdanya. A partir del migdia, però, ja s'estendrà cap a la resta del Pirineu, amb una cota de neu que es mantindrà en aquests 1.900 metres. De cara a la matinada de diumenge, les precipitacions ja s'aniran retirant cap a les comarques gironines, deixant un dia força estable al Pirineu.

En total, al llarg de tot l'episodi s'esperen entre 50 i 100 mm al Pirineu més oriental (fins al Ripollès i el Capcir); 20-30 mm al Pirineu central i uns 15 mm al Pirineu occidental. Al Pirineu oriental, l a nevada pot acumular uns 40 centímetres per sobre dels 2.200 metres.

Segons MeteoPirineus Catalans, després d'aquesta llevantada vindria una treva meteorològica fins dijous, però després l'anticicló que hi ha bloquejat al centre i nord d'Europa podria fer que les borrasques atlàntiques arribessin fins al Pirineu. Això, juntament amb un ambient molt fred, duria neu a cotes baixes a la serralada i permetria a les estacions encarar amb certes garanties l'inici de la temporada d'esquí més incerta dels últims temps.