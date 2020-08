Llívia tanca l'Ajuntament i el Museu després que l'alcalde doni positiu de covid-19

L'Ajuntament i el Museu de Llívia romandran uns dies tancats, després que l'alcalde de la població, Elies Nova, hagi donat positiu de covid-19. Així ho ha donat a conèixer ell mateix a través de les xarxes socials. Tant el mateix Nova com l'Ajuntament de Llívia han indicat que e l tancament es fa per prevenció i seguint les instruccions del departament de Salut. També a través de les xarxes socials, Nova ha rebut nombrosos missatges d'ànims desitjant que es recuperi favorablement de la malaltia.

No és el primer cop que un ajuntament pirinenc s'ha de tancar temporalment per un cas de covid-19. Recordem que a mitjans de juliol l'Ajuntament de Tremp va haver de tancar algun dia després que una treballadora donés positiu en un primer test. Durant uns dies, diversos treballadors i la mateixa alcaldessa van haver de confinar-se a casa per haver-hi estat en contacte, tot i que ningú va acabar donant positiu a les proves que se'ls van fer.