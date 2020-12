Llívia demana el mateix tracte per a Cerdanya que per a l'Alt Urgell i Andorra

L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha fet pública una carta al vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, on demana que el govern català doni el mateix tracte a Cerdanya que a l'Alt Urgell, pel que fa a la mobilitat. Nova es refereix al fet que, des d'aquest dilluns, la Generalitat considera l'Alt Urgell i Andorra una mateixa unitat en matèria de mobilitat, de manera que els residents dels dos territoris s'hi poden moure lliurement, com si fossin una mateixa unitat comarcal.

Nova apunta que si la Generalitat ha pres aquesta decisió atenent "els vincles familiars i econòmics particulars" que hi ha entre l'Alt Urgell i Andorra, també hauria de permetre-ho entre l'Alta Cerdanya (amb el Capcir) i la Baixa Cerdanya, separades per una frontera estatal entre els estats espanyol i francès. "L'economia aquí està totalment integrada, tots vivim dels nostres veïns a una i altra banda, tots tenim famílies, tots els cerdans estem lligats", detalla.

En aquest sentit, lamenta que "no heu tingut en compte l'òbvia realitat d'altres comarques frontereres on totes tenen les mateixes particularitats". Això, afegeix, "ha creat malestar i impotència entre els nostres veïns, en concret parlo dels de Llívia, on tota aquesta realitat geogràfica és encara molt més evident". Llívia, afegeix, com enclavament envoltat de l'estat francès "ho pateix en proporcions encara més accentuades: té una carretera que és un eix principal de pas pels nostres veïns de l'Alta Cerdanya-Capcir que s'han de desplaçar a l'hospital transfronterer, el 90% del negoci dels comerços i empreses de la nostra vila és amb els veïns de l'Alta Cerdanya-Capcir, etc.".

Per tot plegat, demana a la Generalitat que "reflexioni i prengui les mesures oportunes". Nova també ha fet públic que ha rebut resposta per part d'Aragonès, que li ha dit que "ho estudiaran".