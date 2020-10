Llívia exposa per primer cop set pissarres gravades dels segles XIII i XIV

El Museu de Llívia exposarà a partir d'aquest dissabte set pissarres que es van recuperar ara fa 25 anys en les excavacions arqueològiques que es van fer al castell de la localitat. Les peces, datades entre els segles XIII i XIV, haurien estat gravades pels picapedrers que treballaven en la construcció de l'edifici amb una finalitat lúdica, ja que en la majoria d'elles hi ha dibuixos de taulers d'escacs. Ara es podran veure dins d'una mostra temporal titulada 'Memòries de pedres', que reuneix diversos elements de l'art rupestre de la comarca. Més endavant, però, l'objectiu és que algun d'aquests gravats de Llívia, que formen part del fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya, s'integri a l'exposició permanent de l'equipament.



L'exposició, que inicialment s'havia programat per Setmana Santa però que es va haver de posposar per la situació sanitària, plasma la recerca a l'entorn de ls gravats rupestres a l'aire lliure de Cerdanya. Cal tenir en compte que molts d'ells estan situats en blocs de grans dimensions i a l'alta muntanya i que tenen representacions i significats molt diversos. A més, la seva cronologia és molt extensa i va des de la prehistòria al segle XX, passant per l'època ibèrica, romana, medieval i moderna.



El públic assistent a la mostra podrà conèixer el seu context, veure'n calcs i fotografies fetes sobre la roca i aprendre les seves peculiaritats, característiques i significats, a més dels seus problemes de conservació i la història sobre la seva recerca. Pel que fa als gravats de Llívia, a banda dels de jocs de taula, s'exposaran dos de figuratius: un on apareixen dos guerrers i un altre on es veu representat el mateix castell on es van localitzar.



La inauguració de la mostra, que es podrà veure fins al 4 d'abril, coincideix amb la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni 2020. D'aquesta manera, s'ha organitzat per dissabte una visita al castell de Llívia i el conjunt del patrimoni medieval del municipi. Val a dir que una part de les peces ja es van poder veure l'any passat a la Catalunya del Nord, en una exposició promoguda pel Ministeri de Cultura francès, la xarxa associativa cultural local, el Museu de Bellestar i la direcció regional d'Afers Culturals d'Occitània.