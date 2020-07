Llívia reprèn les visites guiades amb una ruta per les seves "cinc icones"

Amb l'arribada de l'estiu, el Museu de Llívia ha reprès les visites guiades " Descobrir Llívia". La primera que es farà durà per títol "La ruta de les cinc icones de Llívia" i tindrà lloc els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol així com el divendres 31 del mateix mes. La proposta farà un recorregut per les considerades cinc icones de la vila: el fòrum romà, el castell, l'enclavament, l'església de Nostra Senyora dels Àngels i el museu i l'antiga farmàcia Esteva.

Les rutes començaran a les 10 del matí i el punt de trobada serà el museu de Llívia. Valdran set euros i les entrades es podran comprar al mateix museu i en línia. La visita tindrà una durada de dues hores aproximadament i es recomana portar barret per al sol, aigua per hidratar-se i anar ben calçat. Les visites guiades "Descobrir Llívia" seguiran el mes d'agost i fins a l'octubre, juntament amb altres activitats.