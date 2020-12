Era Maraton Solidària recapte 10.300 euròs entath Banc d’Aliments dera Val d’Aran

Era síndica d’Aran, Maria Vergés, a recebut aguesta tarde ar impulsor dera Maraton Solidària, Javi Cavero. Aguesta iniciativa, amiada a tèrme eth passat 15 de noveme, a compdat damb era participacion de mès de mil aranesi e araneses, qu’an aportat un totau de 10.300 euròs qu’anaràn destinadi integrament entath Banc d’Aliments dera Val d’Aran.

Era sindica d’Aran a mostrat eth sòn arregraïment damb toti es organizadors e organizadores d’aguest eveniment solidari, atau coma damb totes es persones qu’i an participat, “gràcies a iniciatives coma era Maraton Solidària e a ara empatia e solidaritat mostrades per Javi Cavero e totes es persones qu’an organizat e participat en aguest eveniment, era societat aranesa artenherà bastir un futur melhor entà toti e totes”.

En aguest sens, era sindica d’Aran a volut destacar “er aument tant considerable de persones en situacion de vulnerabilitat que depenen d’aguest servici, pr’amor qu’abantes dera pandemia, eth Banc d’Aliments corbie es besonhs d’ues 40 familhes, en tot qu’ara an aumentat a lèu 180 familhes, ei a díder, ath torn de 500 persones”, mès tanben a volut rebrembar que: “deth mes de març ençà an aumentat eth nombre de persones e entitats comprometudes damb aguest ahèr, de forma qu’an estat constants es donacions solidàries entà ajudar as persones qu’ac an de besonh”.

Ena amassada d’aué i an estat presents tanben er alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, eth coordinador de servicis sociaus, Miquel Angel Cabrera, e part des persones implicades ena realizacion d’aguesta Maraton Solidària. Es sòs requectadi s’an ingressat en compde qu’eth Banc d’Aliments dera Val d’Aran a abilitat entàs donacions qu’a recebut aguesti darrèri mesi e anaràn destinadi integrament ara crompa e distribucion de productes de prumèr besonh entàs persones en situacion de vulnerabilitat que depenen deth servici.

Cau rebrembar qu’era passada setmana, eth Conselh Generau d’Aran metec en foncionament un nau servici en Banc d’Aliments entà dotar-lo setmanaument de productes fresqui entà repartir-les entre es familhes qu’en depenen.