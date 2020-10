Maria Vergés és elegida síndica d'Aran

El ple del Conselh Generau d'Aran ha triat aquest dijous a la fins ara vicesíndica primera Maria Vergés com a nova síndica d'Aran. El nomenament s'ha fet després de la renúncia del fins ara síndic, Francés Boya, que ha estat nomenat secretari general per al Repte Demogràfic del govern espanyol, càrrec incompatible amb les funcions de sindicatura.

Vergés ha indicat que "per a mi, com a aranesa, és un gran honor poder assumir aquest càrrec i ho faig amb el mateix compromís i responsabilitat que he tingut fins ara com vicesíndica i conselhèra". A més, ha afegit que "aquesta ha estat una decisió molt meditada i compartida amb tots els conselhèrs i conselhères de govern i no comportarà una reestructuració del govern del Conselh Generau d'Aran, més enllà d'algun reajustament. Per part meva, continuaré mantenint les meves responsabilitats en els àmbits que fins ara he gestionat directament".

Els principals projectes de la legislatura, ha afirmat la síndica d'Aran, "com és el cas de la candidatura de la Val d'Aran a Reserva de la Biosfera, el projecte de sostenibilitat turística dotat pel Govern de l'Estat amb 2,5 milions d'euros, l'estratègia de gestió forestal que s'espera poder implementar en 2021, el HUB d'innovació en territoris de muntanya que molt aviat obrirà les portes i tot el treball realitzat en l'àmbit sanitari en aquests moments tan complicats, són projectes ja encaminats i en els quals el govern d'Aran continuarà treballant per a implementar-los i fer la vida dels aranesos i araneses més fàcil".

Boya, per la seva banda, seguirà al govern aranès com conselhèr, donant suport en els àmbits que han depès d'ell, com és el cas dels departaments de Pompièrs-Emergéncies i Noves Tecnologies i Innovació. En aquest sentit, ha afirmat que "la síndica d'Aran comptarà amb tot el meu suport per donar seguiment als reptes plantejats i, per descomptat, tot l'equip de govern continuarà tenint la meva ajuda per a tot allò que sigui necessari". A més, ha afegit que "la Secretaria General per al Repte Demogràfic és també una gran oportunitat per a donar suport als projectes iniciats pel Conselh Generau per convertir la Val d'Aran en un territori referent en l'àmbit de la innovació en les zones rurals i de muntanya. El meu compromís amb Aran es manté i es mantindrà sempre".