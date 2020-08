Marta Alòs fa el ple a Sort

Les temperatures estiuenques del mes d'agost no han estat obstacle perquè l'escriptora i comunicadora lleidatana Marta Alòs hagi omplert aquest divendres a la tarda la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sort en la presentació de la seva darrera novel·la L'origen del pecat, editada per Pagès Editors. En aquesta nova obra l'autora segueix la senda iniciada amb Ulls maragda, en què es presenten els personatges de l'ara caporal Roure dels Mossos d'Esquadra i del periodista Joan Serradell del diari Segre.

Tal com han explicat des de la Biblioteca de Sort en un comunicat, la presentació l'ha obert l'alcalde, Raimon Monterde, que ha destacat el fet que aquest ha estat el primer acte d'aquestes característiques al municipi de Sort des de l'inici de la pandèmia. També ha deixat clar que s'han adoptat les mesures de seguretat establertes.

Posteriorment ha tingut lloc u n diàleg entre Alòs i l'escriptor, periodista, actor i director teatral d'Olp, Josep de Moner, on també s'ha ofert la lectura de fragments de la novel·la. Alòs ha volgut deixar clar que L'origen del pecat no és una continuació directa d' Ulls maragda i que es pot llegir de manera independent. Tot i això, ha remarcat que ha recuperat els dos personatges clau ja esmentats de la que va ser, després de la publicació de diverses novel·les i llibres de relats, la seva primera incursió en aquest gènere, la novel·la negra. En aquest cas s'ha interessat per la possibilitat de concebre una història i una trama que enganxin al lector alhora que és prou flexible com per afegir-hi detalls de l'actualitat i del món que ens envolta, en aquest cas l'especulació urbanística en el si dels ajuntaments i la pederàstia en l'àmbit eclesiàstic.

Si bé la trama discorre en gran part per terres de la plana de Lleida, en algun moment fa també un salt a contrades pallareses, amb l'Hotel Pessets com a escenari. Un espai amb què Alòs està perfectament familiaritzada, en ser veïna des de fa molts anys d'Altron, a la vall d'Àssua.