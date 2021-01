Masella seguirà oberta però demana ajudes per garantir la viabilitat de l'estació

Les estacions d'esquí de Masella i Baqueira també han confirmat que seguiran obertes els pròxims dies, tot i el confinament municipal. S'afegeixen així a les estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que aquest dilluns ja van confirmar que seguirien obertes, tot i reduir els serveis i la superfície esquiable. En aquesta mateixa línia, Masella i Baqueira també reduiran el nombre de quilòmetres esquiables així com els serveis oferts.

En el primer cas, des de Masella han indicat que seguiran obrint a diari "pel compromís amb els municipis, amb el personal i per mantenir i conservar l'estat de neu a pistes en bones condicions per quan es pugui tornar a reobrir el 100% del domini esquiable amb normalitat". Malgrat això, deixen clar que "a l'empresa li resulta econòmicament inviable mantenir les instal·lacions en funcionament només pels municipis d'Alp, Das i Urús, per on s'estén el domini esquiable". Per tot plegat, assenyalen que aquests dies "l'estació obrirà les seves pistes i remuntadors, sota mínims, i adaptant-se a la demanda dels esquiadors".

Des de Masella també han assenyalat que són l'estació privada de Catalunya que menys ha treballat durant les festes pel tancament perimetral de Cerdanya. "Gairebé tota la resta de les estacions d'esquí alpí catalanes són de titularitat pública i depenen, directament, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Això fa que Masella, en aquests moments crucials de la facturació de la temporada, es manté oberta a compte dels recursos propis. És per aquest motiu que Masella emprèn totes les accions per demanar ajuts a l'administració per tal de garantir la seva viabilitat", remarquen. A banda, afegeixen que "malauradament l'empresa farà un ERTO parcial, amb el compromís que si la situació es normalitza restablirà els llocs de treball de seguida".

Tot i entendre la gravetat de la situació i que "ara cal fer prevaldre la salut", des de l'estació assenyalen que l'encadenament del confinament perimetral amb aquest nou confinament municipal fa que "des de la perspectiva socioeconòmica, la situació sigui pèssima".

Baqueira mantindrà 33 pistes obertes

Per la seva banda, des de Baqueira Beret han indicat que seguiran amb les instal·lacions obertes encara que reduint l'operativa a la zona de Baqueira. Fins al dia 10 de gener estaran oberts els sectors de Baqueira, Bonaigua i Beret i, a partir de l'11, només la zona de Baqueira. El motiu, assenyalen, "és continuar donant servei als residents al municipi de Naut Aran o les persones que es trobin ja en ell, encara que clarament les previsions d'afluència siguin modestes". En no obrir la zona de Bonaigua, doncs, els residents a Alt Àneu no podran anar a esquiar a l'estació.

Està previst que a partir del dia 11 de gener estiguin oberts, si les condicions meteorològiques ho permeten, 10 remuntadors que donaran accés a 35 km de traçats i 33 pistes a la zona de Baqueira. Els remuntadors oberts seran TC Baqueira, TSD Mirador, TSD Cabana i a la zona de debutants de 1800 el TQ Rabadà i les dues cintes. Pel que fa a la restauració, a Baqueira 1800 funcionarà el restaurant i la terrassa Bosque, seguint els horaris establerts per Salut en l'àmbit de la restauració (de 7.30 a 9.30 i de 13h a 15.30h).

Quant a les botigues, el lloguer i guarda-esquís de Ski Service 1500 estarà obert amb limitacions d'aforament només entre setmana. L'hotel Montarto, mentrestant, romandrà tancat a partir del pròxim diumenge dia 10 de gener fins a nou avís. Si el 17 de gener s'aixeca el confinament municipal, l'estació estudiarà l'obertura de més domini esquiable.

El nòrdic, pendent de la neu

Pel que fa a les estacions d'esquí nòrdic, des de Tot Nòrdic han indicat que estan pendents de si arriben noves nevades que garanteixin unes bones condicions per decidir si segueixen obertes els dies de confinament municipal. En el cas de Tavascan i Sant Joan de l'Erm, però, molt probablement ho faran.